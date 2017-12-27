İzmir'deki 'askeri casuslukta kumpas' davası

İzmir'de, "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mensupları hakkında açılan davada 102 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, tutuklu sanık eski Kurmay Albay Üryani Kömbeci, hakkındaki suçlamaları reddederek, aleyhinde ifade veren tanıkların soyut beyanda bulunduğunu ileri sürdü.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için tanıkların kendisine iftira attığını öne süren Kömbeci, bir tanık ifadesinde geçen "Fetullah Gülen'den 'Hoca efendi' diye bahsederek onu övdüğüm" şeklindeki suçlamayı kabul etmediğini, kimsenin de özel hayatına müdahale etmediğini savundu.

Kömbeci, bulunduğu yere çalışkanlığı sayesinde geldiğini ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 26 yıl görev yaptığını belirterek, tahliyesini talep etti.

Tutuksuz sanık F.G. ise hakkında FETÖ üyesi olduğu iddiasında bulunan sanık H.S'yi tanımadığını belirterek, "Işık evlerinde bulunmadım. Şerefimle görev yaptım. Sınavları kendi emeğimle kazandım. Darbenin hiçbir kısmında yer almadım. Darbe girişimi sonrası tutuklandıktan sonra tahliye edildim." dedi.

Tutuksuz sanık emekli Astsubay H.A. hakkında ifade veren M.Y. ile geçmişte beraber görev yaptıklarını, M.Y'nin kendisine iftira attığını iddia etti.

H.A, M.Y'nin yalan söylediğini iddia ederek, "Hakkımda söylediklerini delillerle kanıtlamasını istiyorum. FETÖ'cülükten yargılanmaktan kurtulmak için daha fazla isim vermek adına iftira atmaktadır. Kendisinden şikayetçiyim." dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam edilmesini kararlaştırıldı.

- İddianameden

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya'nın hazırladığı 697 sayfalık iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli Albay Gürsel Yüce, eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, FETÖ/PDY'nin sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin bulunduğu 43'ü tutuklu 23'ü firari 102 sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği, üyeliği" suçlamalarına yer verilmişti.

İddianamede, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 kişi hakkında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada, yargılanmalarının ardından beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel'in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer almıştı.