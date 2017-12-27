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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
Ergene ilçesinde meydana gelen kazada, tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tıra çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çağrı Mutlu'nun kullandığı Ergene Belediyesi'ne ait 34 SN 1552 plakalı kamyonet, Çorlu istikametine giderken Velimeşe Mahallesinde Ömer Ektiren yönetimindeki 34 GC 3027 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren kamyonette sıkışan Mutlu, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mutlu, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mutlu'nun sağlık durumu ciddiyetini korurken, tır sürücüsü Ektiren, gözaltına alındı.
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