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Kaymakamın koruma polisi kazada yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında İnhisar Kaymakamı Bedir Deveci'yi kent merkezinden almaya giden polis memuru yaralandı.
27 Aralık 2017 19:13
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Kaymakamın koruma polisi kazada yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında İnhisar Kaymakamı Bedir Deveci'yi kent merkezinden almaya giden polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnhisar Kaymakamı Bedir Deveci'nin koruma polis memurluğunu yapan Mustafa Baysal, sabah saatlerinde 11 AA 107 plakalı makam aracı ile Bilecik merkezde ikamet eden kaymakamı almak için ilçeden yola çıktı. Yakacık köyü civarında Tosbağa Çayı mevkinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada polis memuru Mustafa Baysal hafif yaralanırken makam aracında maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yaralanan polis memurunun yapılan müdahale sonrası İnhisar İlçe Devlet Hastanesinden taburcu edildiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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