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Kimlik numarası ve banka şifresinden dolandırıldı
20 yaşındaki genç internet dolandırıcılarının kurbanı oldu
Eskişehir'de bir genç, internette gezerken gördüğü sponsorlu reklama T.C. kimlik numarasını ve mobil bankacılık şifresini yazmasıyla toplam 535 TL dolandırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi Aşçı Sokak'ta ikamet eden T.B. (20) isimli şahıs, internet üzerinde bir reklam gördü. İlgisini çeken reklama tıklayan genç, aşamaları izleyerek sırasıyla T.C. kimlik numarası ve mobil bankacılık şifresini girdi. Bilgileri yazdıktan cep telefonuna gelen şifreyi de girdiği siteye yazan T.B., cep telefonuna gelen fatura sonrasında şok oldu. Hesabını inceleyen genç, bilgisi dışında 316.5 TL ve 219 TL tutarında cep telefonu fatura tahsilatı yapıldığını fark etti. Dolandırıldığını anlayan T.B. polis ekiplerine giderek şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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