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Öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmene soruşturma
Aydın'ın Nazilli ilçesinde öğrencisini darbettiği iddia edilen öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde öğrencisini darbettiği iddia edilen öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.
İddiaya göre, Yeni Mahalle'de bir ilkokulda eğitim gören Y.Z. (7) öğretmeni M.K. tarafından darbedildi.
Çocuğun kolundan darbedildiğini fark eden ailesi Nazilli Devlet Hastanesinden rapor aldıktan sonra öğretmen M.K. hakında suç duyurusunda bulundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını kaydetti.
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