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Öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmene soruşturma

Aydın'ın Nazilli ilçesinde öğrencisini darbettiği iddia edilen öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.
27 Aralık 2017 19:19
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Öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmene soruşturma

Aydın'ın Nazilli ilçesinde öğrencisini darbettiği iddia edilen öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, Yeni Mahalle'de bir ilkokulda eğitim gören Y.Z. (7) öğretmeni M.K. tarafından darbedildi.

Çocuğun kolundan darbedildiğini fark eden ailesi Nazilli Devlet Hastanesinden rapor aldıktan sonra öğretmen M.K. hakında suç duyurusunda bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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