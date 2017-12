Şehit Aybüke öğretmenin adı müzik sınıfına verildi

Kozluk merkezinde 9 Haziran'da, PKK'lı teröristlerin belediye başkanının aracına yönelik saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi Tokat'ta yaşayacak. Kent merkezinde eğitim veren Plevne Anadolu Lisesi'nin müzik sınıfına şehit öğretmenin ismi verildi. 'Şehit Şenay Aybüke Yalçın Müzik Sınıfı'nın açılış törenine Tokat Valisi Ömer Toraman, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmenler, öğrencilerin yanı sıra şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın katıldı.

'HER AN KAPIDAN GİRECEKMİŞ GİBİ BEKLİYORUZ'

Kızının isminin verildiği müzik sınıfının açılışı için Ankara'dan Tokat'a gelen baba Sadık Yalçın onu çok özlediklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Kızımızı özlemediğimiz bir an bile yok, her an kapıdan girecekmiş gibi bekliyoruz. Zaman zaman farklı duygular içerisinde olsak da onun ruhu her zaman bizim içimizde, hissediyoruz. Kızım çok neşeli, hayat dolu bir insandı. Etrafına pozitif enerji veren, insanlara faydalı olmaya çalışan bir öğretmendi. Öğretmenlik mesleğini çok severek yapıyordu. Allah geride kalan öğretmenlerimize uzun ömürler versin. Ülkemizin o bölgesinde zor şartlar altında görev yapan öğretmenlerimize, güvenlik kuvvetlerimize ve askerlerimize Allah yardım etsin.

Annemiz rahatsızlığı nedeniyle gelemedi. Mutlu oluyor böyle şeylerden. 'Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar' atasözünün bir örneği de bizim başımızda. Ağlamak geri getiriyor mu? Getirmiyor. Anadolu coğrafyasının bedeli her gün farklı bir ocakta veriliyor. O gün bizdeydi. Dün 3 şehidimiz vardı. Allah yarınlarda böylesini nasip etmesin."

'Şehit Şenay Aybüke Yalçın Müzik Sınıfı'nın açılışının ardından, okul öğrencileri müzik öğretmeni Ezgi Buz eşliğinde türküler söyledi. Bu sırada baba Sadık Yalçın duygulu anlar yaşadı. Program sonunda Vali Ömer Toraman, baba Yalçın'a çeşitli hediyeler verdi.