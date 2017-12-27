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İtfaiyecilerden kurtardıkları çocuğa ziyaret
İtfaiye erleri, Ataşehir'de tek katlı gecekonduda dün çıkan yangında kurtardıkları 7 yaşındaki Emir Soysuzlar'ı hastanede ziyaret etti
İtfaiye ekipleri, Ataşehir'de tek katlı gecekonduda dün çıkan yangında kurtardıkları Emir Soysuzlar'a (7) tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulundu.
Ataşehir İnönü Mahallesi Hülyalı Sokak'taki tek katlı gecekonduda dün çıkan yangında evde mahsur kalan Soysuzlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı.
Küçük Emir'i kurtaran itfaiyeciler bugün hastaneye giderek kendisini ziyaret etti. Emir'in ailesi ile de görüşen itfaiyeciler küçük çocuğa oyuncak itfaiye aracı hediye ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Soysuzlar'ın normal servise alındığı, tedavisinin sürdüğü belirtildi.
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