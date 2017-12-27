1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İtfaiyecilerden kurtardıkları çocuğa ziyaret

İtfaiye erleri, Ataşehir'de tek katlı gecekonduda dün çıkan yangında kurtardıkları 7 yaşındaki Emir Soysuzlar'ı hastanede ziyaret etti
27 Aralık 2017 20:00
Yazdır
İtfaiyecilerden kurtardıkları çocuğa ziyaret

İtfaiye ekipleri, Ataşehir'de tek katlı gecekonduda dün çıkan yangında kurtardıkları Emir Soysuzlar'a (7) tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulundu.

Ataşehir İnönü Mahallesi Hülyalı Sokak'taki tek katlı gecekonduda dün çıkan yangında evde mahsur kalan Soysuzlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı.

Küçük Emir'i kurtaran itfaiyeciler bugün hastaneye giderek kendisini ziyaret etti. Emir'in ailesi ile de görüşen itfaiyeciler küçük çocuğa oyuncak itfaiye aracı hediye ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Soysuzlar'ın normal servise alındığı, tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 332 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TSK, kayıp vatandaş için arama çalışması başlattı
27 Aralık 2017 22:54		 İşte 'Diplomat' çaycı!
27 Aralık 2017 22:48
Isınmak isteyen çocuk alevler içinde kaldı
27 Aralık 2017 22:31		 Kuzey Ege için fırtına uyarısı
27 Aralık 2017 22:11
Lüks otomobilleri taksi yapan şoförler dertli
27 Aralık 2017 20:51		 Emekli memur, evini 'eski eşya müzesi'ne çevirdi
27 Aralık 2017 20:46
Köpekten kaçan 11 yaşındaki çocuğa araba çarptı
27 Aralık 2017 20:27		 Otomobillerini çıkarmak için liman kapısını kırdılar
27 Aralık 2017 18:37
Atatürk Köprüsü bu gece trafiğe kapatılacak
27 Aralık 2017 16:57		 Özel harekatçılardan gerçeğini aratmayan tatbikat
27 Aralık 2017 16:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
'11 bin 480 kişi iradesi dışında Bylock'a yönlendirilmiş'
'ByLock'tan tutuklu bin kişinin tahliyesini talep edeceğiz'
'Mor beyin'i yazıp, Bylock'a yönlendiren kişi belli oldu
MEB, öğretmene zorunlu seminer görevi verecek
Doğrudan alınacak kişinin tez konusu yazılarak ilan verildi
Bylock tuzağının izleri siliniyor
Atlasjet kazasında 5 dakikalık sır FETÖ kaydı
Ders ve ek derse ilişkin esaslara yürütmeyi durdurma
KPSS 2017/9 tercih sonuçları açıklandı
Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
lannister hanesi 1
tofaş 1
27.12.2017 fenerbahce vs istanbulspor maçı 2
dick advocaat 1
anadolu efes 1
the shield 1
javier pastore 1
kışlalarda zehirlenme olaylarının artması 1
the north remembers 1
Entelektüel 1
SON İLANLAR
Akdeniz Üni. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
İliç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kavakyolu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Amasra Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ayvalık Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Gülşehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Halıköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam