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Sinop'ta 14 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu
Sinop'ta 14 yaşındaki bir çocuk evinde, tabancayla başından vurulmuş halde bulundu.
Sinop'ta 14 yaşındaki bir çocuk evinde, tabancayla başından vurulmuş halde bulundu.
Babası Sinop İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olan lise 1'inci sınıf öğrencisi İ.A, Yeni Mahalle Zeytinlik yolundaki evlerinin odasında işten gelen annesi tarafından tabancayla vurulmuş olarak bulundu.
Ailesi tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İ.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağdevriren de acılı anne ve babaya başsağlığı diledi.
İ.A'nın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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