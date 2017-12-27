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Kız arkadaşını bekliyordu: Korkunç son!
Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Hüseyin Koç (27) ve arkadaşı E.C. (26), bir tanıdıklarıyla buluşmak için Belediye Mezbahanesi yolundaki zeytin bahçesine geldi.
Bu sırada bahçeye gelen 2 kişi ile Hüseyin Koç arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurulan Koç, ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Koç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
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