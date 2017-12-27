|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Köpekten kaçan 11 yaşındaki çocuğa araba çarptı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde köpekten kaçarken yola fırlayan bir çocuğa otomobil çarptı. Kaza sonucu köpeğin kovaladığı çocuğun bacağı kırıldı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde köpekten kaçarken yola fırlayan bir çocuğa otomobil çarptı. Kaza sonucu köpeğin kovaladığı çocuğun bacağı kırıldı.
Kaza Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde akşam saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre 11 yaşındaki F.K. bir köpeğin kendisini kovalaması sonrası korkarak yola fırladı. O.K. yönetimindeki 45 S 4406 plakalı araç birden önüne çıkan 11 yaşındaki F.K.'ya çarptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan F.K.'nın bacağının kırıldığı ve hastanede gerekli müdahale yapıldıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.
Araç sürücüsü O.K. ise Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinden sonra serbest bırakıldı.
Bu haber 1,061 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI