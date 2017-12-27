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Zehirlenme şüphesiyle 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Niğde'de 4 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
- Niğde'de 4 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Merkez Mehmet Akif Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci pansiyonunda kalan öğrencilerden Tolga T. (15), İbrahim E. (16), Furkan C. (15) ve Eray Ç. (16) öğle yemeğinde tavuk yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve kusmaya başlayan öğrenciler ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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