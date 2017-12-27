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Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Erzincan da bir terörist etkisiz hale getirildi.
Erzincan da bir terörist etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Erzincan'ın Refahiye ilçesi Söğütlü köyü kırsalında jandarma özel harekat ve komando birlikleri tarafından yapılan hava destekli operasyon kapsamında teröristle karşılaşan güvenlik kuvvetleri karşılaştıkları teröristin kendilerine ateş açması sonucu çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
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