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'Çay Borsası' çay fiyatlarını artırdı

Doğu Karadeniz'in en önemli tarımsal ürünlerinden yaş çay için kurulan ürün borsası, hem yaş hem de kuru çayda fiyat artışı sağladı.
27 Aralık 2017 21:09
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'Çay Borsası' çay fiyatlarını artırdı

Muhittin Sandıkçı

Rize Ticaret Borsası (RTB) öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucu nisan ayında faaliyete geçirilen Çay Borsası'nda, deneme amaçlı kuru çay satışları başladı.

Yürütülen çalışmalar neticesinde 2017 yılında borsa üzerinden işlem gören 1 milyon 40 bin kilogram kuru çay piyasaya satıldı.

RTB Başkanı Mehmet Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk çay sektöründe ilk kez ürün borsası üzerinden alım ve satım gerçekleştirdiklerini belirtti.

"2018-2019 yıllarında çok daha farklı bir süreç başlayacak"

Erdoğan, 2017 yılı için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yaş çay kilogram bedelinin, 13 kuruşu destekleme primi olmak üzere 2,13 lira olarak belirlendiğini anımsatarak, özel sektör piyasasında ise yaşanan düzensizlik nedeniyle bu fiyatın destekleme hariç geçmiş yıllarda 1,5 liraya kadar düştüğünü söyledi.

Bu yıl yapılan düzenlemelerle özel sektörde yaş çay kilogram bedelinin destekleme hariç 2,2 liraya kadar yükseldiğine dikkati çeken Erdoğan, kuru çay kilogram bedelinin ise Çay Borsası'nın kurulmasıyla özel sektörde 8 liradan 14 liraya kadar çıktığını dile getirdi.

Erdoğan, Çay Borsası'nda ilk yıl olmasına rağmen önemli derecede işlem gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Çay Borsası aracılığıyla yaklaşık 1 milyon 40 bin kilogram kuru çay satışı gerçekleştirdik. Bu satışlar sektörün ürettiği ürünün yanında küçük bir miktar gibi görünse de hedefimiz olan 2018-2019 yıllarında çok daha farklı bir sürecin başlayacağı, çay sektöründe kaliteli ürünün değer kazandığı çok güzel bir dönem geliyor." dedi.

"14-14,5 lira arasında çuval çayda alım satımlar gerçekleşti"

Çay Borsası'nda bu yıl 51 firmanın alımlara iştirak ettiğini kaydeden Erdoğan, "Karadeniz Bölgesi'nde satış yapacak firmaları ekiplerimiz gidip yerinde görüyor. Satışı yapılacak ürünün numuneleri yerinde mühürlenerek alınıyor. Numuneler incelendikten sonra tadımcı arkadaşlar tadımlarını yapıyor. Alıcı, ürünün görselini ve kalite seviyesini görerek alımı gerçekleştiriyor. Bu süreç hem alıcıya hem satıcıya çok büyük avantajlar sağlıyor." diye konuştu.

Erdoğan, alıcının borsadan aldığı kuru çayda, ilk çuval ile son çuval arasındaki kaliteyi görecek şekilde bir sistem olduğunu ifade ederek, "Kalitenin değer yaptığı, fiyatların yükseldiği bir çalışma. Ürün borsası alımlara 12,5 liradan başladı. Bugün itibarıyla 14-14,5 lira arasında çuval çayda alım satımlar gerçekleşti." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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