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Onay vermeyenin kredi kartı alışverişe kapatılacak

BDDK'nın aldığı kararla kredi ve banka kartları, kullanıcısı tarafından onay verilmemesi durumunda 31 Aralık'tan itibaren internet alışverişine kapatılacak.
27 Aralık 2017 21:13
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Onay vermeyenin kredi kartı alışverişe kapatılacak

Sinan Balcıkoca

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) aldığı kararla kredi ve banka kartları, kullanıcısı tarafından onay verilmemesi durumunda 31 Aralık'tan itibaren internet alışverişine kapatılacak.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internet üzerinden yapılan dolandırıcılığın önlenmesi için BDDK'nın bir karar aldığını, bu kararla kredi ve banka kartının internet kullanımına açık tutulmasının artık tüketicinin onayına bağlandığını hatırlattı.

Yılmaz, 17 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi planlanan kararın, internet alışverişlerinin yavaşlamaması için 31 Aralık 2017 tarihine ertelendiğini aktararak, "1 Ocak 2018'den itibaren tüketiciden onay almayan bankalar, kredi kartını internet işlemlerine kapatacaklardır. Kredi kartlarının internette kullanımı için bu tedbirin yeterli olmadığını, internet güvenlik programlarının kullanımının artırılması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Hayatında internetten işlem yapmamış kişilerin bile dolandırıcıların kurbanı olduğuna işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Genellikle tüketicilerin bilgileri ele geçiriliyor hatta hiç internetten alışveriş yapmayan vatandaşlar dolandırılıyordu. Bu nedenle bunun önüne geçilebilmesi açısından BDDK'nın aldığı bu karar gecikmiş de olsa doğru bir karardır."

"Karar, sigorta, fatura ve eğitim ödeme talimatlarını kapsamıyor"

Yılmaz, tüketicilerin kredi ve banka kartlarıyla ilgili kart numaralarını, son kullanma tarihi ve şifrelerini en yakınlarıyla dahi paylaşmamaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu karar 176 milyonun üzerindeki tüm kredi kartı ve banka kartlarını kapsamaktadır. İnternet alışverişlerine kapatılan kartlar üzerinden e-ticaret, mobil uygulama ödemeleri, online film ve müzik gibi abonelik sistemine sahip işlemlerde kullanılamayacaktır."
Anadolu Ajansı
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