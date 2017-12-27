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Danıştay'dan, Maarif müfettişliği kılavuzuna Y.D. kararı

Danıştay'dan MEB müfettişliği kılavuzuna durdurma kararı
27 Aralık 2017 21:40
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Danıştay'dan, Maarif müfettişliği kılavuzuna Y.D. kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Eğitim-İş sendikasının açtığı davada Bakanlık müfettişliği kılavuzuna yürütmeyi durdurma kararı verdi.

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Memurlar.Net
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