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Gaziantep'te düğünde pompalı tüfekle ateş açıldı: 6 yaralı
Bir düğünde pompalı av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralandı
Gaziantep'te bir düğünde pompalı av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mithatpaşa Mahallesi Farabi Caddesi'ndeki Nezihe-Osman Atay İlkokulu yanındaki bir sokak düğününde K.Ö. (56) pompalı av tüfeğiyle ateş etti.
Saçmaların isabet ettiği H.H. (13), Z.C. (17), H.C. (32), E.Ö. (11), H.Ö. (14) ve R.Ö. (10) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri ve çevredekiler tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Şüpheli K.Ö'nün 6 ayrı suç kaydığı bulunduğu ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan firari olduğu öğrenildi.
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