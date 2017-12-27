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Bursaray seferlerine 'yılbaşı' düzenlemesi
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaray'ın yılbaşı gecesi saat 02.00'a kadar hizmet vereceğini açıkladı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaray'ın yılbaşı gecesi saat 02.00'a kadar hizmet vereceğini açıkladı.
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2017 son toplantısı yapıldı. Ankara Yolu Meclis binasındaki Aralık ayı ikinci oturumunu Başkan Aktaş yönetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, rutin gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, toplu taşımada yılbaşı nedeniyle yapılan düzenlemeleri açıkladı. Bursaray seferlerinin yılbaşı gecesi saat 02.00'a kadar süreceğini açıklayan Başkan Aktaş, ipekböceği seferlerinin ise normal saatinde tamamlanacağını söyledi. Raylı sistemler yanında otobüs hatlarında da yılbaşı nedeniyle bazı düzenlemelere gittiklerini belirten Başkan Aktaş, S1, S2, 25A, 3C, 4G ve 35E numaralı hatlara ek seferler konulduğunu ifade etti. Konuşmasında, yeni yılın herkes için hayırlar getirmesini dileyen Başkan Aktaş, "2017 yılının son toplantısını kazasız belasız tamamladık. Bu dönemde vefat eden üyelerimiz oldu. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. 2018 inşallah kazasız belasız, savaşların yaşanmadığı barış içerisinde geçer. Ülkemizin refahı anlamında da güzel bir yıl olur" dedi.
Başkan Aktaş, oturumun ardından meclis üyelerine yeni yıl yemeği verdi.
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