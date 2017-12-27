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Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı
Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametine seyir halinde olan 06 DAN 05 plakalı otomobil, 06 DP2273 plakalı minibüs ve 63 ZF 739 plakalı su tankeri ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi. 3 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, kaza yerinde inceleme yaptı.
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