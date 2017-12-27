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Antalya istihdamda 79 ili geride bıraktı

ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, "2017 yılı Şubat ayından itibaren Milli İstihdam Seferberliği kapsamında uygulamaya alınan istihdam teşviklerinin ülkemiz ve kentimiz istihdamında yarattığı ilerlemeyi hepimiz gördük.
27 Aralık 2017 22:36
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Antalya istihdamda 79 ili geride bıraktı

ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, "2017 yılı Şubat ayından itibaren Milli İstihdam Seferberliği kapsamında uygulamaya alınan istihdam teşviklerinin ülkemiz ve kentimiz istihdamında yarattığı ilerlemeyi hepimiz gördük. Antalyamız, 79 ili geride bırakarak, en çok istihdam sağlayan ikinci il olma başarısını gösterdi" dedi.

ATB Aralık ayı meclis toplantısı, Hüseyin Cahit Kayan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, gündem maddeleri okunup faaliyet raporları sunuldu. ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, arabulucuk düzenlemesinin 1 Ocak 2018 itibariyle yürürlüğe gireceğini hatırlattı. İş dünyasına yeni bir soluk getireceğine inanılan arabulucuk sisteminde düzenlemenin hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür eden Çandır, "Arabuluculukta anlaşılan konular tekrar dava konusu yapılamayacak. Arabuluculuk sürecindeki gizlilik, emsal kararlar oluşmasını engelleyecek. Arabuluculuk sürecinde işçi ve işverenin çözüm üretemediğinin ortaya çıkması halinde ise arabulucunun bir çözüm önerisi getirebileceği kolaylaştırıcı düzenlemeler ile iş dünyası için önemli bir zamandan tasarruf sağlanacak" diye konuştu.

TARIMDAKİ BÜYÜME ORANININ AZLIĞI ÜZDÜ

Ülke ekonomisinde 3'üncü çeyrekte yüzde 11.1 büyüme gerçekleştiğini aktaran Çandır, tarım sektöründeki yüzde 2.8'lik büyümenin genel büyüme rakamlarının 4 kat gerisinde kalmasına üzüldüklerini dile getirdi. Çandır, büyük potansiyele sahip tarım sektörünün hak ettiği noktalara ulaşabilmesi için hükümetten tarımda seferberlik ilan ederek, tarımdan kaçışa dur diyecek önlemleri bir an önce hayata geçirmesi ve tarıma tekrar itibarını kazandırmasının beklendiğini söyledi.

"VERGİ İNDİRİMİ VERGİLERİN DÜZENLİ ÖDENMESİNDE MOTİVASYONU ARTIRACAK"

2016 yılının son çeyreği ile 2017 yılı başından itibaren, krediye erişimin kolaylaştırılması, mevcut borçların yapılandırılması ve ertelenmesi ile istihdam desteği gibi uygulamaların, üreten ve hizmet sağlayan kesimlere bir nebze de olsa nefes aldırdığını dile getiren Çandır, şöyle konuştu:

"2017 yılı Şubat ayından itibaren Milli İstihdam Seferberliği kapsamında uygulamaya alınan istihdam teşviklerinin ülkemiz ve kentimiz istihdamında yarattığı ilerlemeyi hepimiz gördük. Antalyamız, 79 ili geride bırakarak, en çok istihdam sağlayan ikinci il olma başarısını gösterdi. Bu gururu şehrimize yaşatan sizler başta olmak üzere tüm Antalya iş dünyasına teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2018 yılına ilişkin ilave istihdam teşviklerini, iş dünyası üzerindeki yükün azaltılması açısından son derece önemli buluyoruz. Bu kapsamda yıllardır dile getirdiğimiz ve geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayımlanan karar ile vergisini düzenli ödeyen mükellefe 2018 yılından itibaren uygulanacak yüzde 5'lik vergi indiriminin vergilerin düzenli ödenmesindeki motivasyonu artıracağına inanıyoruz."

"İŞ DÜNYASININ KARAMSARLIĞA DÜŞME LÜKSÜ YOK"

Çandır, "İş dünyasının karamsarlığa düşme lüksü yok. Bizim işimizin bir parçası da umut. Bizler 2018 yılı için karamsar değiliz, ancak temkinli bir umuda sahibiz. Hükümetimizden de bu umudumuzu daha çok besleyecek adımlar bekliyoruz. Toplumumuzda kaygı uyandıran son Kanun Hükmünde Kararname'yle ilgili kaygıların giderilmesi toplumsal uzlaşımız adına önemli bir adım olacaktır. Üreten, paylaşan ve büyüyen bir ekonomi için toplumsal uzlaşı, temel hak ve özgürlüklerin kullanımı, demokratik bir ortamın sağlanması şart. Unutmayalım ki üretim barış ortamında çoğalır, yatırım için güven ve barış ortamı vazgeçilmezdir" dedi.

DOMATES, ET, ÇİÇEK TURİZM SEKTÖRÜNDE SORUNLAR

Yaş meyve sebze sektöründe Rusya Federasyonu'na gerçekleştirilen ihracatta belirli firmalara izin verilmiş olmasının haksız rekabet oluşturduğunu ifade eden Çandır, "Yine, yasağın kalkmış olmasına rağmen çiçek ihraç eden üyelerimiz, Rusya Federasyonu gümrüklerinde sorun yaşadıklarını ve halen ihracat gerçekleştiremediklerini belirtmişlerdir. Turizm sektörüne tedarik sağlayan üyelerimiz geçen yıla oranla satışlarında artış olduğunu, ancak vadelerin artması ve tahsilatların gecikmesi nedeniyle kaygı duyduklarını, et ticaretiyle uğraşan üyelerimiz ise et konusunda yaşanan sorunun ithalatla kalıcı şekilde ortadan kalkmayacağını, bunun üretimle aşılabileceğini ifade etmişlerdir. Üyelerimizin dile getirdiği sorunları ilgili kurumlar ve birliğimiz ile paylaşıyor ve çözüm arıyoruz" dedi.

Çandır, konuşmasını 2018 yılının herkese sağlık, mutluluk ve bereket getirmesi dileğiyle tamamladı.

UCUZ ETE TEPKİ

Toplantının son bölümünde sektörel konularda yaşanan sıkıntılar görüşüldü. Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, marketlere ucuz ve uygun fiyattan et satışına yönelik eleştirilerini dile getirdi. Marketlerden ucuz et alan sayısının az olduğunu ve alanın bir daha almayı istemediğini belirten Yardımcı, şöyle konuştu:

"200 gram yağ, 50 gram paket, 750 gram kıyma hesap edilsin, bizim sattığımız fiyata geliyor. Bizim kıymalarımız yağsız. Vatandaşın gözünün önünde etten çekip veriyor. Kasaplarda da aynı fiyata geliyor. Bize karkas versinler biz onu o fiyattan aşağı satalım. iç yağı, böbrek yağı çöpe attığımız yağ kullanılıyor. Normalde o yağ alınmak istense 2 lira. Hayvanda yüzde 60 kıymalık ile kuşbaşılık vardır. Yüzde 40 değerli et vardır. Yüklenici firmalar bonfileden kıyma çekmezler. Belli kişiler bundan nemalanıyor. Yüzde 40 değerli eti ayırıyor. Bize karkas versinler aynı fiyata verelim. KDV indirilsin biz 2-3 lira aşağı satarız. KDV indirilsin biz yerli eti 36 liradan satalım."

Yardımcı, etin ucuzlaması için küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.
Doğan Haber Ajansı
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