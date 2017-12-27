Silvan barajı bitme aşamasına geldi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan ve bölgedeki önemli barajlardan biri olan Silvan barajında incelemelerde bulunan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, bir çok kez terör saldırısına uğradığı için tamamlanması geciken Silvan Barajının 2019 yılında tamamlanacağını söyledi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Silvan Kaymakamı Adem Çelik, TSO Başkanı Ahmet Sayar ve kentte ekonomik alanda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte Silvan Barajı şantiyesinde incelemelerde bulundu. Şantiye yetkilisinden birifing almasının ardından Vali Güzeloğlu, gazetecilere proje hakkında açıklamada bulundu. Türkiye'nin 2023 eylem ve vizyon projelerinin başında yer alan ve GAP'tan sonra en önemli proje olan Silvan Projesinin bölgesel kalkınma adına en önemli ve değerli proje olduğunu söyledi. 235 bin hektar alanın sulanmasını gerçekleştirecek olan barajın yapımı tamamlanmasıyla 300 bin kişiye doğrudan iş sağlanacağını ve yılda 1.2 milyar liralık doğrudan ülke ekonomisine katkı kazandıracağını söyleyen Vali Güzeloğlu şöyle konuştu

Silvan Projesi kapsamında toplamda 8 barajımız ve 23 sulama projemiz var. 31 iş olarak baktığımızda gerçekten entegre ve çok büyük bir projemizdir. Silvan Barajımız, 175 metreyi ajan gövde yüksekliğiyle ve ön kaya beton kaplama özelliğiyle Avrupa'nın en büyük barajı olacak. Türkiye'nin de Atatürk Barajından sonra en büyük barajı olacak. Şuan da yaklaşık yüzde 60'lara yaklaştık. Projede yer alan toplam 8 barajımızın 4'ü tamamlandı. Kalan Silvan projemizi de 2019'da bitirmeyi hedefliyoruz. Bütün olarak baktığımızda 235 bin hektarlık alanda sulama, alt yapı bağlantıları ve tamamen projenin bütünlüğü 2023'te tamamlanacak.

Biten barajlarımı sulamaya açıyoruz. Diyarbakır bu projeyle sadece ülkemiz için değil, dünya çapında bir tarımsal üretim ve tarıma bağlı sanayi merkezi olacak. Şuan da çalışmalarımız bu büyük geleceği karşılamak ve büyük geleceğe hazır olmak noktasında gerek ürün deseni gerek üreticilerin eğitilmesi ve gerekse de üretilecek ürünün artı değer olarak tarımsal sanayiye konu edilmesi noktasında yoğun bir çaba içerisindeyiz. Şimdiden çalışmalarımızı tamamlamak amacındayız. Buradaki heyecan Türkiye adına çok büyük bir heyecan, kazanç ve gelecek demektir. Silvan projesi bütün olarak Türkiye'nin kalkınması, birlik beraberlik, huzur ve kardeşlik duygusunun güçlenmesi demek. Bu büyük projenin ülkemize ve ilimize kazandırılması noktasında emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Projemizin tamamlanması insanımız ve ülkemiz için bereket, kazanç ve güzellikler getirmesini diliyorum.

TERÖR TEHDİTLERİ BERTARAF EDİLDİ

Vali Güzeolğu, Silvan Barajı yapımı esnasında terör örgütü PKK mensuplarının çok sayıda saldırısına maruz kaldığından dolayı tamamlanmasının geciktiğini de dile getirerek, terör tehditlerinin bertaraf edildiğini aktardı Vali Güzeloğlu, İlk dönemlerde yaşadığımız terör saldırıları nedeniyle projemiz gecikmişti. Şuan da hem ilimiz hem de ülkemizin her köşesinde sağlanan huzur ve güvenlik ortamı karşısında terör tehditlerinin hepsi berteraf edildi. Proje şimdi aksamadan, kararlılıkla ve hızla devam ediyor dedi.