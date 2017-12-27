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İşte 'Diplomat' çaycı!

İzmir'in Konak ilçesinde, iki üniversite bitirmesine karşın iş bulamayan Semih Güler (32), geçimini çay ocağı işleterek sağlamaya başladı. Öğrencilik yıllarında bankacı olmayı hayal eden Güler, mahallelinin 'diplomat' lakaplı çaycısı oldu.
27 Aralık 2017 22:48
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İşte 'Diplomat' çaycı!

Semih Güler, iki üniversite bitirmesine karşın iş bulamayınca bir yakınının işlettiği, Zeytinlik Mahallesi'ndeki çay ocağını devraldı. Müşterilerinin 'diplomat' lakabıyla tanıdığı Semih Güler, 2 çocuğunun ve eşinin geçimini küçücük bir çay ocağında 14 saat çalışarak sağlıyor. Çalışmayı çok seven, ancak hayalindeki işi bir türlü yapamayan Güler, bankacı olmak isterken çaycı oldu.

Önce Muğla Üniversitesi'nde Turizm Seyahat İşletmeciliği Bölümünü bitiren, çeşitli otellerde ve turizm acentalarında çalıştıktan sonra yeni bir bölüm okumaya karar veren Güler, ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Güler, "Turizm sektöründe sezonluk işçi alınıyor. Yazın çalışıp, kışın işsiz kalıyordum. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi okumaya karar verdim. Mezun olduktan sonra da çeşitli banka sınavlarına girdim. Sonuç alamayınca polislik sınavlarına hazırlandım. O da olmayınca çeşitli fabrikalarda çalıştım. Ama en sonunda çaycı oldum" dedi.

EŞİNİN YAPTIĞI BÖREKLERİ SATIYOR

Bir yakınına ait olan ve bir süre çalıştığı çay ocağını 3 yıl önce devralan Güler, halkla ilişkiler mezunu olan dört yıllık eşi Yasemin Güler'in de kendisine zaman zaman destek verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Ocağın sahibi bana öncülük etti. Önce onun yanında çalıştım. Sonra devraldım. Çalışmayı çok seviyorum. Eşimin yaptığı börekleri dükkanda satıyorum. Çok seviliyor, bana da ek gelir oluyor. Giderlerimi çıkarırsak aylık ortalama 2 bin 500 lira gelirim var. Zamanında çok iş denedim. Özellikle bankacı olmak hayalimdi. Bütün kapılar yüzüme kapandı. Artık tek ekmek teknem burası."

Müşterilerinin kendisine, iki üniversite mezunu olduğu için 'Diplomat' dediklerini anlatan Semih Güler, "Hocam diyenler de var. Çay ocağını saat 06.00'da açıp 20.00'de kapatıyorum. Başka bir işte bu kadar mesai yapsam herhalde patronun gözüne girerdim" diye konuştu.

ZEYTİNLİK'İN EN SEVİLEN ÇAYCISI OLDU

Mahalle sakinlerinin de yakından tanıyıp sevdiği Semih Güler, gerek emekliler gerekse de biraz soluklanmak isteyen esnafa sık sık ev sahipliği yapıyor. 25 yıldır Zeytinlik'te yaşadığını ve çay ocağını hiç boş bırakmadığını söyleyen müşterilerden Ali Haydar, "Emekliyim ve vaktimi burda geçiririm. Kahvesi de çayları da çok güzel. Günde onlarca çay içerim, hiç midem bulanmaz.

Bazen ayda 500 lira çay parası ödüyorum" dedi. Eczacı Hayriye Kartal Yaycıoğlu da, mahalleli olarak Semih Güler'in esnaflığını çok beğendiklerini vurgulayarak müşterileriyle ilişkilerinin çok sıcak olduğunu kaydetti. Yaycıoğlu, "Semih'i çok seviyoruz. Çayı da kahvesi de börekleri de çok lezzetli" diye konuştu.
Doğan Haber Ajansı
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