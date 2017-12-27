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Dedelerinin dilini öğrenmeyi seçtiler

Milli Eğitim Bakanlığının "Yaşayan Diller ve Lehçeler" programı kapsamında, İzmir'de nüfusunun büyük bölümü Boşnak olan Halilbeyli Mahallesi'nde öğrenciler Boşnakça ve Arnavutça öğreniyor.
27 Aralık 2017 23:00
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Dedelerinin dilini öğrenmeyi seçtiler

Halil Şahin

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Türkiye'de yaşayan dilleri ve lehçeleri gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla ortaokul öğrencilerine yönelik başlattığı seçmeli "Yaşayan Diller ve Lehçeler" programı kapsamında, İzmir'de nüfusunun büyük kısmı Boşnaklardan oluşan Halilbeyli Mahallesi'ndeki öğrenciler Boşnakça ve Arnavutça öğreniyor.

Kemalpaşa ilçesine bağlı 2 bin 200 nüfuslu Halilbeyli Mahallesi'nde nüfusun yüzde 98'i, 1850'lilerde Bosna'dan göçmeye başlayan ailelerden oluşuyor. Aile büyükleri halen aralarında Boşnakça konuşuyor. Ayrıca evlilik gibi nedenlerle Arnavut kökenliler de bulunuyor.

MEB'in "Yaşayan Diller ve Lehçeler" programının başlamasıyla mahalledeki Aliya İzzetbegoviç Ortaokulu öğrencileri evde kullanılan ancak kendilerinin anlamadığı dilleri öğrenmeye başladı.

"Veliler de öğrenciler de memnun"

Okul müdürü Emre Uygur, AA muhabirine, 184 öğrencili okulda, 6-7. sınıflara seçmeli olarak Boşnakça, 8. sınıflara da Arnavutça dersi verildiğini söyledi.

Boşnakçayı 94, Arnavutçayı 44 öğrencinin seçtiğini aktaran Uygur, şöyle devam etti:

"Bu dersi seçmemizdeki neden, mahallemizin demografik yapısı. 2 bin 200 nüfusumuz var, bunların yüzde 98'i Boşnak kökenli. Evlerde eskiden Boşnakça konuşulurken zaman içerisinde unutulduğunu gözlemleyen velilerimizin böyle bir talebi oldu. Biz de gelen talepler doğrultusunda sene başında okulumuzda Boşnakçaya sonra da Arnavutçaya başladık."

Hem velilerin hem de öğrencilerin bu derslerden çok memnun olduğunu aktaran Uygur, şunları söyledi:

"Yaşlı veliler gençlerin bu dili konuşmalarından memnun. Çocuklar da evde büyüklerin konuştuğu dili anlamanın mutluluğunu yaşıyor. Bazı öğrenciler, Bosna Hersek'e gidip köklerini ziyaret etmek istiyor. Bu dersleri alan öğrenciler aile büyükleriyle iletişim kurabiliyor. Bu dersler sayesinde okuldaki öğrencilerimiz artık dedeleriyle nineleriyle iletişim kurmaya başladı."

Anadolu Ajansı
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