1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Uyuyan volkan' izleniyor

"Uyuyan volkan" olarak adlandırılan Nemrut Dağı'ndaki sismik hareketler, Bitlis Eren Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinin iş birliğiyle dağın çevresinde belirli noktalara yerleştirilen cihazlarla izlenmeye başlandı.
27 Aralık 2017 23:12
Yazdır
'Uyuyan volkan' izleniyor

Şener Toktaş

"Uyuyan volkan" olarak adlandırılan Nemrut Dağı'ndaki hareketler, Bitlis Eren Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle sismik cihazlarla izleniyor.

BEÜ ile Hacettepe Üniversitesince, Nemrut Dağı'ndaki hareketliliğin takibi amacıyla dağın çevresindeki Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçelerinde belirlenen yerlere küçük hareketleri de kaydedebilen sismometreler konuldu.

"Uyuyan volkan" olarak adlandırılan Nemrut volkanında gelecekte herhangi bir hareketlenme ve bir püskürme etkisinin olup olmayacağı, sismik cihazlardan alınan verilerle takip ediliyor.

Volkan hareketlerinin izlenmesi çalışmaları, BEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Alper Demirci ile Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Erkan Aydar ve Yrd. Doç. Dr. İnan Ulusoy tarafından yürütülüyor.

"Üç istasyonda çalışma sürüyor"

Akademisyenlerle Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı Belde Belediyesinin zemin katına sismometre cihazı bırakan Büyüksaraç, Nemrut'un çevresine volkan hareketlerini gözleyebilmek için sismik kayıtçılar yerleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Üç istasyonda çalışma sürüyor. Bu kayıtlar değerlendirilerek şu anda uykuda diye tanımladığımız Nemrut volkanının gelecekte bir hareketlenme içine girip girmeyeceği ve bir püskürme etkisinin olup olmayacağını gözlemeye çalışıyoruz. Burada özellikle ulaşmak istediğimiz, çok küçük depremlerin artışlarının, sıklıklarının olup olmadığını gözlemek."

Büyüksaraç, buradaki çalışmaların Türkiye için çok önemli olduğunu ve istasyon sayısını artırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bu istasyonların sadece yanardağın hareketlerini değil, etrafta meydana gelen depremleri de kaydedebildiğini vurgulayan Büyüksaraç, cihazların bir süre önce Tahran'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremi kaydettiğini dile getirdi.

Bu çalışmalarla öncelikle Nemrut volkanının gözlenmesi ve çevredeki depremsellik etkilerinin kaydedilmesini amaçladıklarını aktaran Büyüksaraç, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar kaydettiğimiz verilerde önemli bir hareketlilik gözlenmiyor. Bu çalışma 2002 yılından beri devam ediyor fakat bölgemizde bu tür çalışmaları yapabilmek kolay değil. Veri işlem iletişim sorunu var. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde internet üzerinden verileri alabilme kolaylığı olduğu için bundan sonraki aşamalarda çok daha net veriler alınacak."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 681 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dedelerinin dilini öğrenmeyi seçtiler
27 Aralık 2017 23:00		 İTÜ'den Tesla açıklaması
27 Aralık 2017 19:50
Elektrik dağıtım şirketleriyle mesleki eğitim işbirliği protokolü imzalandı
27 Aralık 2017 17:55		 Öğretmenlerin alan değişikliği başvuru süresi uzatıldı
27 Aralık 2017 13:31
FATİH Projesi'nde ÖTV istisnası
27 Aralık 2017 10:55		 2018'de sınavlar tam gaz sürecek
27 Aralık 2017 09:16
'Türkçe-Arapça edebiyat çevirmeni eksikliği var'
26 Aralık 2017 23:09		 e-YDS başvruları başladı
25 Aralık 2017 10:00
Meslek liseliye evde staj dönemi
25 Aralık 2017 07:50		 Çocuklara matematiği oyunla sevdirecekler
24 Aralık 2017 22:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'nün yutturmaya çalıştığı zokayı ortaya çıkaran Avukat Ali Aktaş'a yürekten teşekkür ediyoruz
Lojman kiralarına yüzde 14 zam yapıldı
Komşular kötü kokudan şikayetçi oldu, 15 gündür ölü olduğu ortaya çıktı
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde değişiklik
2018 yılı lojman ücretlerine dair tebliğ
28 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
16 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı
Aydın'daki FETÖ soruşturmalarında 'sabit hatlara' yakın takip
SGK Görevde Yükselme Yönetmeliğinde değişiklik
Tunceli'de PKK'ya kış darbesi;23 sığınak ve depo imha edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
badem kurusu tulum 3
28.12.2017 beşiktaş vs osmanlıspor maçı 1
galatasaray odeabank 1
emanet gözlükle bilgi yarışmasına katılmak 2
trabzon'un hoşgörü,özgürlük ve saygının simgesi olması 2
the north remembers 1
24.12.2017 galatasaray vs göztepe maçı 1
Kamu kurumlarında uygulanacak 3 yıllık tasarruf seferberliği 3
27.12.2017 fenerbahce vs istanbulspor maçı 3
kışlalarda zehirlenme olaylarının artması 2
SON İLANLAR
Akdeniz Üni. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
İliç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kavakyolu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Amasra Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ayvalık Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Gülşehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Halıköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam