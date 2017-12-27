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Kapadokyada oteller yılbaşına dolu giriyor
PERİBACALARI, yer altı yaşam merkezleri ve farklı coğrafyasıyla Kapadokya bölgesinde turistik işletmeler yılbaşı hazırlıklarını tamamlarken, otellerin tam doluluğa ulaştığı bildirildi.
Kapadokya Turistik İşletmeler Derneği yBaşkanı Yakup Dinler, Türkiyenin büyülü turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinde yılbaşı için yaklaşık yüzde yüzybir doluluk olduğunu söyledi.
Dinler, Kapadokya bölgesi son yıllarda iç pazarda ciddi talepler almaya başladığını, yurt içinde özellikle Akdeniz bölgesinden yurt dışında ise Çin'den rezervasyon istekleriygeldiğini söyledi.
Bölgede yılbaşı hedefledikleri yüzde yüz doluluğu yakaladıklarını belirten Dinler, yılbaşı gecesi için bölgedeki 4 ve 5 yıldızlı turistik konaklama tesislerinde gerçekleştirilecek gala programlarının kişi başı 200 liradan başladığını söyledi.
Kapadokya bölgesinde yılbaşı için farklı bir önem taşıyan tüf kayalara oyulu yeraltı eğlence merkezlerinde de bir dizi etkinlik düzenlenecek.
Bölgede sayıları 10'a yaklaşan yeraltı eğlence merkezlerinde de fiyatlar kişi başıy100-350 lirayarasında değişiyor.
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