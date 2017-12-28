FETÖ'nün yutturmaya çalıştığı zokayı ortaya çıkaran Avukat Ali Aktaş'a yürekten teşekkür ediyoruz

15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü darbe girişimi sonrasında, tüm kamu kurumları kendi çaplarında tedbir aldı ve uygulamaya koydu.

Memurlar.net olarak, 2007 yılında Ergenekon ile başlayan davalarda yaşanan usulsüzlüklerden yola çıkarak, gördüğümüz aksaklıkları mümkün olduğunca dile getirmeye çalıştık.

Süreç boyunca; merkezi idareler açısından Başbakanlık, üniversiteler açısından YÖK, mahalli idareler açısından İçişleri Bakanlığı; koordinasyon görevini yeterince yapmıyor, uygulama farklılıkları yaşanıyor, bu da gönüllerde onulmaz yaralar açıyordu. Bu konudaki sorunlar devam etmektedir.

Ancak 2017 yılı başından itibaren, "Ben Bylock indirmedim" içerikli serzenişlerin artmaya başladığını fark ettik. FETÖ'cü olması mümkün olmayan çevremizdeki bazı isimler Bylock indirmekle suçlanıyordu. Telefonla yaptığımız görüşmelerde, memurlar.net forumunda yapılan yazışmalarda, bir şeylerin yanlış gittiği belli idi ama tanımlamak mümkün değildi.

İşte bu tanımlamayı Avukat Ali Aktaş yaptı.

Aktaş, Ekim ayı başında, FETÖ'nün, bazı android programlara yerleştirdiği reklamsal yazılımlarla, FETÖ'nün kıyısında yer almamış bazı kişilerin Bylock İP'sine bağlanmış gibi gösterdiğini iddia etti. Memurlar.net olarak bu iddiayı 15 Ekim'de haberleştirdik.

Ali bey, hukukçu olmanın getirdiği birikim ve adli bilişim uzmanı Korak Peksavar'ın teknik desteğiyle, konuyu çok anlaşılır bir şekilde anlattı.

Sosyal medya hesabından kendisini takip edenlere bilgiler verdi, FETÖ'cü olmamasına rağmen Bylock'a bulaştırılan mağdurlara da ümitvar konuştu.

FETÖ'cü ile FETÖ'nün Bylock bulaştırdığı mağdurları çok net bir şekilde ayırdı.

2,5 ay sonra, FETÖ soruşturmalarındaki en büyük tuzak ortaya çıkarılmış ise bunda Ali beyin büyük bir emeği vardır.

Ziyaretçilerinin büyük bir çoğunluğu memurlardan oluşan bir site olarak, FETÖ'cü olmamasına rağmen, çevresinde, kurumunda bu hain terör örgütüyle ilişkili gösterilerek, hıçrıklarına şahit olduğumuz mağdur edilen 11 bin 480 kişi adına, onların eşleri, anne babaları ve çocukları adına, Av. Ali Aktaş'a yürekten teşekkür ediyoruz. 11 bin 480 kişi onu hiç unutmayacak...