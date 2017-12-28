1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün yutturmaya çalıştığı zokayı ortaya çıkaran Avukat Ali Aktaş'a yürekten teşekkür ediyoruz

Bylock'ta FETÖ'nün yutturmaya çalıştığı zokayı ortaya çıkaran Avukat Ali aktaş'a yürekten teşekkür ediyoruz.
28 Aralık 2017 00:04
Yazdır
FETÖ'nün yutturmaya çalıştığı zokayı ortaya çıkaran Avukat Ali Aktaş'a yürekten teşekkür ediyoruz

15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü darbe girişimi sonrasında, tüm kamu kurumları kendi çaplarında tedbir aldı ve uygulamaya koydu.

Memurlar.net olarak, 2007 yılında Ergenekon ile başlayan davalarda yaşanan usulsüzlüklerden yola çıkarak, gördüğümüz aksaklıkları mümkün olduğunca dile getirmeye çalıştık.

Süreç boyunca; merkezi idareler açısından Başbakanlık, üniversiteler açısından YÖK, mahalli idareler açısından İçişleri Bakanlığı; koordinasyon görevini yeterince yapmıyor, uygulama farklılıkları yaşanıyor, bu da gönüllerde onulmaz yaralar açıyordu. Bu konudaki sorunlar devam etmektedir.

Ancak 2017 yılı başından itibaren, "Ben Bylock indirmedim" içerikli serzenişlerin artmaya başladığını fark ettik. FETÖ'cü olması mümkün olmayan çevremizdeki bazı isimler Bylock indirmekle suçlanıyordu. Telefonla yaptığımız görüşmelerde, memurlar.net forumunda yapılan yazışmalarda, bir şeylerin yanlış gittiği belli idi ama tanımlamak mümkün değildi.

İşte bu tanımlamayı Avukat Ali Aktaş yaptı.

Aktaş, Ekim ayı başında, FETÖ'nün, bazı android programlara yerleştirdiği reklamsal yazılımlarla, FETÖ'nün kıyısında yer almamış bazı kişilerin Bylock İP'sine bağlanmış gibi gösterdiğini iddia etti. Memurlar.net olarak bu iddiayı 15 Ekim'de haberleştirdik.

Ali bey, hukukçu olmanın getirdiği birikim ve adli bilişim uzmanı Korak Peksavar'ın teknik desteğiyle, konuyu çok anlaşılır bir şekilde anlattı.

Sosyal medya hesabından kendisini takip edenlere bilgiler verdi, FETÖ'cü olmamasına rağmen Bylock'a bulaştırılan mağdurlara da ümitvar konuştu.

FETÖ'cü ile FETÖ'nün Bylock bulaştırdığı mağdurları çok net bir şekilde ayırdı.

2,5 ay sonra, FETÖ soruşturmalarındaki en büyük tuzak ortaya çıkarılmış ise bunda Ali beyin büyük bir emeği vardır.

Ziyaretçilerinin büyük bir çoğunluğu memurlardan oluşan bir site olarak, FETÖ'cü olmamasına rağmen, çevresinde, kurumunda bu hain terör örgütüyle ilişkili gösterilerek, hıçrıklarına şahit olduğumuz mağdur edilen 11 bin 480 kişi adına, onların eşleri, anne babaları ve çocukları adına, Av. Ali Aktaş'a yürekten teşekkür ediyoruz. 11 bin 480 kişi onu hiç unutmayacak...
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 5 164
Bu haber 53,270 defa okundu. 79 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
KHK ile iade kararlarında emsal uygulama!
25 Aralık 2017 18:30		 Taşeron düzenlemesinin kapsadığı kamu kurumlar
24 Aralık 2017 13:29
Taşeron düzenlemesinin dışında kalan kamu kurumlarının tam listesi
24 Aralık 2017 13:26		 35 başlıkta, 696 sayılı KHK ile getirilen yeni düzenlemeler
24 Aralık 2017 09:56
Taşeron personelin kadroya geçişinde 4 Aralık 2017 tarihi esas alınacak
24 Aralık 2017 08:32		 Bireysel emekliliğe katılanın, görev yeri değişirse ne olur?
22 Aralık 2017 00:05
2018 yılına sarkan araştırma görevlisi ilanlarına atanacakların durumu ne olacak?
20 Aralık 2017 11:13		 İçişleri, 2015 tarihli görevde yükselme sınavını iptal etti
20 Aralık 2017 10:05
OHAL Komisyonu kararıyla görevine dönecek olanlar, mali haklarını alabilecek mi?
18 Aralık 2017 10:05		 İlanlar için, gazetelere 550 milyon TL para dağıtmak israf değil mi?
14 Aralık 2017 12:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'nün yutturmaya çalıştığı zokayı ortaya çıkaran Avukat Ali Aktaş'a yürekten teşekkür ediyoruz
Lojman kiralarına yüzde 14 zam yapıldı
Komşular kötü kokudan şikayetçi oldu, 15 gündür ölü olduğu ortaya çıktı
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde değişiklik
2018 yılı lojman ücretlerine dair tebliğ
28 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
16 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı
Aydın'daki FETÖ soruşturmalarında 'sabit hatlara' yakın takip
SGK Görevde Yükselme Yönetmeliğinde değişiklik
Tunceli'de PKK'ya kış darbesi;23 sığınak ve depo imha edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
galatasaray odeabank 1
trabzon'un hoşgörü,özgürlük ve saygının simgesi olması 2
Entelektüel 1
trabzonspor 1
Kamu kurumlarında uygulanacak 3 yıllık tasarruf seferberliği 3
28.12.2017 beşiktaş vs osmanlıspor maçı 1
26.12.2017 galatasaray vs bucaspor maçı 1
gemlik ilçesinin khk ile taşınması 1
27.12.2017 fenerbahce vs istanbulspor maçı 3
khk'lardan gocunanlar fetö'nün kurşun askerleridir 3
SON İLANLAR
Akdeniz Üni. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
İliç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kavakyolu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Amasra Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ayvalık Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Gülşehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Halıköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam