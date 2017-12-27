|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
Erdoğan, Sudan-Çad-Tunus'tan oluşan Afrika turunu tamamlayarak özel uçak "TUR" ile saat 22.45'te yurda döndü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan-Çad-Tunus'tan oluşan Afrika turunu tamamlayarak özel uçak "TUR" ile saat 22.45'te yurda döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Türkiye'ye döndü.
Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanında TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve diğer yetkililer karşıladı.
Bu haber 813 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI