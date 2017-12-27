Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

BYLOCK TUZAĞININ İZLERİ SİLİNİYOR ByLock'ta FETÖ'nün kurduğu tuzakların da izi siliniyor. "Namaz vakti, kıble bulucu" gibi programları kullanırken Bylock'a bağlanan ve bu nedenle mağdur olan 10 bin 300 kadar kişi için savcılıklara yazı gönderildi. Bu grupta yer alıp sadece "ByLock" gerekçesiyle cezaevinde bulunanlar tahliye edilmeye başlandı. Uzmanlara göre mahkemeler tahliye işlemini hızlandırmalı