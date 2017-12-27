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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

Erdoğan, Sudan-Çad-Tunus'tan oluşan Afrika turunu tamamlayarak özel uçak "TUR" ile saat 22.45'te yurda döndü
27 Aralık 2017 23:42
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan-Çad-Tunus'tan oluşan Afrika turunu tamamlayarak özel uçak "TUR" ile saat 22.45'te yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Türkiye'ye döndü.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanında TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve diğer yetkililer karşıladı.

Anadolu Ajansı
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