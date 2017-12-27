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'Aşı yaşamsal bir üründür'

Türk Eczacıları Birliğince bazı basın yayın organlarına yansıyan, aşı ve aşı içeriklerine ilişkin açıklamaların "talihsizlik" olduğu belirtildi.
27 Aralık 2017 23:53
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'Aşı yaşamsal bir üründür'

Türk Eczacıları Birliği'nden (TEB) yapılan yazılı açıklamada, son dönemde basına aşı ve aşı içeriklerine dair "yanlış bilgilendirmeler"in yansıdığı anımsatıldı.

Türkiye'de sağlık okuryazarlığının ilkokul 2 seviyesinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Ülkemizde, toplum sağlığını yakından ilgilendiren konularda, bilimsellikten uzak yapılan yönlendirmeleri doğru bulmuyoruz. Medyatik kimliklerinden yararlanarak, bu açıklamaları yapan bazı bilim insanlarını sorumlu, vicdanlı ve hassas davranmaya davet ediyoruz. Aşı, yaşamsal bir üründür. Aşı, dünya genelinde uygulanan, en etkili ve en ucuz sağlık koruma yöntemidir." vurgusu yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre aşılama yoluyla her yıl 2-3 milyon kişinin enfeksiyona bağlı ölümünün engellendiği ve birçok hastalığın önüne geçildiği bildirilen açıklamada, "Aşı, yaşamsal bir üründür, konu sağlık olduğunda toplumsal yararın her şeyden önce geldiği unutulmamalı, bilimselliğe ters düşecek açıklamalardan uzak durulmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Bilim Dalından Prof. Dr. Şule Apikoğlu Rabuş'un, "Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında uygulanan Ulusal Aşılama Programı'nın da etkisiyle Türkiye'de 52 yılda yaşam süresinin 26 yıl uzadığı" değerlendirmesinin aktarıldığı açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Aşı gibi bilimselliği klinik araştırmalarla kanıtlanmış, biyolojik bir ürünle ilgili medyanın olumlu atmosferinden yararlanılarak yapılan açıklamalar talihsizliktir. Türk Eczacıları Birliği olarak bilimsel verilere dayanmayan, sorumsuzca yapılan açıklamaların karşısında olduğumuzu da tüm kamuoyunun bilmesini isteriz. Konuya dair akademik çalışmaları ve uzmanlığı bulunmamasına rağmen açıklamalar yapan bilim insanlarına toplum sağlığının, televizyon kameralarından ve gazete sayfalarından daha önemli olduğunu hatırlatmak isteriz."
Anadolu Ajansı
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