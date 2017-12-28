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Lojman kiralarına yüzde 14 zam yapıldı
Resmi Gazetede yayımlanan Milli Emlak genel Tebliğine göre kamu lojman kiralarına yüzde 14'e varan oranda zam yapıldı
Resmi Gazetede yayımlanan Milli Emlak genel Tebliğine göre kamu lojman kiralarına yüzde 14'e varan oranda zam yapıldı
Kamu konutlarından ne ne kadar kira alınacağı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün her yıl çıkardığı bir Tebliğle belirlenmektdir.
Tebliğde, lojman kiraları;
2018 yılındaki kira miktarları, 2017 yılına göre her 3 lojman türünde de yüzde 14'e yakın bir oranda artırılmıştır.
Yine yakıt ve kapıcı bedelleri de yüzde 14 civarında artırılmıştır.
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