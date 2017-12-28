1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Komşular kötü kokudan şikayetçi oldu, 15 gündür ölü olduğu ortaya çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tek başına yaşayan 75 yaşındaki şeker hastası adamın oturduğu daireden kötü kokular yayıldı. Komşularının ihbarı üzerine eve giren polis ekipleri, yaşlı adamı evde ölü buldu.
28 Aralık 2017 00:54
Yazdır
Komşular kötü kokudan şikayetçi oldu, 15 gündür ölü olduğu ortaya çıktı

Olay, saat 23.00 sularında Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi 1293 Sokak'taki iki katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşpınar Mahallesi 1293 Sokak'taki apartmanın ikinci katındaki daireden kötü kokular gelmeye başlaması üzerine, şüphelenen alt komşusu durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, bir adamın yatak odasında yerde uzandığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolün ardından adamın henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybettiğini belirledi.

Daha sonra olay yeri polis inceleme ekipleri, yaptığı incelemede, cesedin şeker hastası olan 75 yaşındaki Mustafa Kıy'a ait olduğunu, 15 gün öncesinden hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Kıy'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

75 yaşındaki adamın cesedinin çıkarıldığı sırada, çevrede bulunan vatandaşların kokudan dayanmayarak, ağız ve burunlarını kapattığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
Bu haber 1,119 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TSK, kayıp vatandaş için arama çalışması başlattı
27 Aralık 2017 22:54		 İşte 'Diplomat' çaycı!
27 Aralık 2017 22:48
Isınmak isteyen çocuk alevler içinde kaldı
27 Aralık 2017 22:31		 Kuzey Ege için fırtına uyarısı
27 Aralık 2017 22:11
Lüks otomobilleri taksi yapan şoförler dertli
27 Aralık 2017 20:51		 Emekli memur, evini 'eski eşya müzesi'ne çevirdi
27 Aralık 2017 20:46
Köpekten kaçan 11 yaşındaki çocuğa araba çarptı
27 Aralık 2017 20:27		 İtfaiyecilerden kurtardıkları çocuğa ziyaret
27 Aralık 2017 20:00
Otomobillerini çıkarmak için liman kapısını kırdılar
27 Aralık 2017 18:37		 Atatürk Köprüsü bu gece trafiğe kapatılacak
27 Aralık 2017 16:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'nün yutturmaya çalıştığı zokayı ortaya çıkaran Avukat Ali Aktaş'a yürekten teşekkür ediyoruz
Lojman kiralarına yüzde 14 zam yapıldı
Komşular kötü kokudan şikayetçi oldu, 15 gündür ölü olduğu ortaya çıktı
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde değişiklik
2018 yılı lojman ücretlerine dair tebliğ
28 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
16 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı
Aydın'daki FETÖ soruşturmalarında 'sabit hatlara' yakın takip
SGK Görevde Yükselme Yönetmeliğinde değişiklik
Tunceli'de PKK'ya kış darbesi;23 sığınak ve depo imha edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
galatasaray odeabank 1
trabzon'un hoşgörü,özgürlük ve saygının simgesi olması 2
Entelektüel 1
trabzonspor 1
Kamu kurumlarında uygulanacak 3 yıllık tasarruf seferberliği 3
28.12.2017 beşiktaş vs osmanlıspor maçı 1
26.12.2017 galatasaray vs bucaspor maçı 1
gemlik ilçesinin khk ile taşınması 1
27.12.2017 fenerbahce vs istanbulspor maçı 3
khk'lardan gocunanlar fetö'nün kurşun askerleridir 3
SON İLANLAR
Akdeniz Üni. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
İliç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kavakyolu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Amasra Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ayvalık Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Gülşehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Halıköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam