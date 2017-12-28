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İstanbul, Ataşehir'de gaspçılar ile polis arasındaki çatışma

Ataşehir'de geçen ay polisle çatışan gaspçılardan birinin ölü, birinin yaralı ele geçirilmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan suç şebekesinin elebaşı, Küçükçekmece'de emniyet güçlerine silahla karşılık vermesi üzerine ayağından vurularak yakalandı.
28 Aralık 2017 03:15
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İstanbul, Ataşehir'de gaspçılar ile polis arasındaki çatışma

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ataşehir'de polisle çatışan gaspçıların elebaşı olduğu belirtilen firari Kenan Y'nin (27), Küçükçekmece Cennet Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde bir binada bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler bunun üzerine örgütlü suçlardan aranan şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, polise mukavemet gösteren ve silahla karşılık veren Kenan Y, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca olay yerinde bir silah ele geçirildi.

- Olay

Ataşehir'de üç marketten silahlı gasp olayına karışan üç şüphelinin yakalanması için 29 Kasım'da polis tarafından çalışma başlatılmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Ataşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen ve çok sayıda benzer suçtan kayıtları bulunduğu belirlenen zanlılar, teknik ve fiziki takibe alınmıştı.

Şüpheliler, Esatpaşa Mahallesi'nde bir marketten gerçekleştirdikleri gasp sonrası yaşanan kovalamaca sırasında polisin "dur" ihtarına uymamış, Hacıbekir Caddesi'nde sıkıştırılmalarının ardından emniyet güçlerine ateş açmaları üzerine kısa süreli çatışma yaşanmıştı.

Çatışmada, polis tarafından vurulan şüphelilerden S.E. olay yerinde hayatını kaybetmiş, iki şüpheli ise gözaltına alınmıştı.

Olayın ardından, gasp şüphelilerinin saklandığı belirlenen Örnek Mahallesi Güldeste Sokağı'ndaki depoya operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, polisle çatıştığı belirtilen ve yaralanan M.K. ile T.K. ve E.K. yakalanmıştı.
Anadolu Ajansı
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