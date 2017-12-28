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Sınır kalkanı için geri sayım başladı

Yüzlerce km. beton duvar, güçlendirilmiş kafes teller ve gözetleme kuleleri gibi ayaklardan oluşan, entegre sınır güvenlik sistemi 2018'in ilk çeyreğinde tamamlanıyor
28 Aralık 2017 06:26
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Sınır kalkanı için geri sayım başladı

Türkiye sınırında duvar, güvenlik yolları sınır aydınlatması, geçici ve kalıcı polis güvenlik noktalarını kapsayan Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı güvenlik tedbiri alınıyor. Sınırlarda oluşan terör tehdidinin önü geçmek için 2015'te önce sınır hattına hendekler kazılarak, tel örgüler çekildi. Gözetleme kulelerinin sayısı arttırıldı. Çalışmalar yetersiz görülünce sınıra beton duvar örülmesi, kafes tel ve Entegre Sınır Güvenlik Sistemi Projesi uygulanması ön görüldü.

Sınırın öte tarafındaki terörü Türkiye topraklarından uzak tutmak için yürütülen çalışmalarda sona gelindi. 2018'in ilk çeyreğinde tamamlanacak çalışmaklarda gelinen son durum şöyle:

SINIRDA 216 KM AYDINLANDI: 560 kilometrelik İran sınırında Ağrı ve Iğdır hattında kaçakçılık ve terörist unsurların sızmalarını engellemeye yönelik olarak planlanan 144 kilometre modüler beton duvar, fens teli ve devriye yolundan 70 kilometresinin üretimi, 28 kilometresinin montajı tamamlandı. Aynı hat üzerinde 216 kilometre sınır aydınlatılması yapıldı. Haziran 2016'dan itibaren Iğdır bölgesinde devam eden mayın temizliği faaliyetinde 453 bin metrekare alan temizlendi, 24 bin mayın imha edildi.

DÜNYANIN EN UZUN 3'ÜNCÜ DUVARI: Suriye sınırına 90 kilometre modüler beton duvar, 28 kilometre yol, 44 kilometre kafes tel yapımı tamamlandı. Hatay sınır hattında 38 kilometre yüksek güvenlikli güçlendirilmiş kafes tel yapımı bitirildi. 911 kilometre uzunluğundaki Suriye sınırı boyunca, teknik açıdan duvar inşa edilebilecek olan 828 kilometrelik kısmına yönelik; 781 kilometresine her biri 7 ton ağırlığında, 2 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde modüler beton duvar örüldü. 13 kilometre modüler beton duvar imalatı tamamlanırken, 34 kilometre modüler beton duvar imalatı ise 6 ayrı bölgede sürüyor. 47 kilometrelik kısmı yakın zamanda bitecek olan duvar, Çin Seddi ve Meksika- ABD sınırından sonra dünyanın en uzun 3'üncü duvarı olacak.

GÜVENLİK PROJESİNDE 2'NCİ ETAP: Hatay, Kilis, Gaziantep, Mardin ve Şırnak hattında 124 kilometre sınır aydınlatılması gerçekleştirildi. Suriye sınırında, 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı 1'inci ve 2'nci Hudut Tabur Komutanlıkları'nın sorumluluk bölgelerine ait 122 kilometrelik hat boyunca gözetleme kuleleri, balon, İHA ve mobil zırhlı araçlar ile hava ve karadan gözetleme, akustik sensörler, uzaktan kumandalı sistemler, lazer imha edici, otomatik algılama yazılımları gibi birçok teknolojik bileşen oluşan güvenlik projesi uygulamaya başlandı. Keşif ve gözetleme sistemleri ile entegre edilecek şekilde insanlı ve insansız kulelerin inşaatı da devam ediyor.

TERÖR RİSKİ ORTADANKALKACAK

Karakol ve üs bölgelerinde büyük aşama kaydedildi. 37 karakoldan 10'u açıldı. 78'i Jandarma, 64'ü Kara Kuvvetleri olmak üzere 142 üs bölgesi tutuldu. 10 il ve 34 ilçede 86 geçici polis noktası oluşturuldu. Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Bingöl, Mardin, Mersin, Erzurum, Kars, Aydın ve Ankara 28 il ve 134 ilçede planlanan 220 güvenlik noktasından 176'sı kuruldu.

ERKAM ÇOBAN

Sabah
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