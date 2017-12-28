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En düşük memur maaşı 2.857 TL

Ocak ayında gelecek zamla en düşük memur maaşı 2.829 lirayı bulacak. Emekli memur ise 1.845 lira alacak. Enflasyon farkı ile birlikte en düşük memur maaşı 2.857 liraya çıkacak
28 Aralık 2017 07:05
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En düşük memur maaşı 2.857 TL

Milyonlarca memur ve memur emeklisi ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşacak.

Toplu sözleşme görüşmeleri gereğince yüzde 4 zam alacak olan kamu çalışanları ve memur emeklileri ayrıca oluşacak 6 aylık enflasyona göre farkı da maaşlarında görecek. Böylece hem memurlar hem de memur emeklileri ocakta çifte zam almış olacaklar. Yapılacak zamla birlikte en düşük memur maaşı 2.829 lira 84 kuruşu bulacak.

5 aylık enflasyona göre yüzde 0.97 fark hesaplandığında bu rakam 2.857 liraya çıkacak. Aralık enflasyonu ile birlikte fark daha da artabilecek.

Emekli memurlarda ise en düşük maaş yüzde 4'lük zamla birlikte 1.945 lira 84 kuruşa yükselecek. 5 aylık enflasyona göre fark eklendiğinde rakam 1.964 liraya ulaşacak.

ENFLASYON YÜZDE 4'Ü AŞTI

Memur ve emeklilerin ocakta fark alabilmesi için 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyor. 5 aylık enflasyon verisiyle bu oran aşıldı. Temmuz-kasım enflasyonu yüzde 4.97 çıktı.

Yani memurlara ve memur emeklilerine 5 aylık enflasyona göre yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 0.97 fark görünüyor. Ancak yapılan beklenti anketleri ve Merkez Bankası verilerine göre bu oranın daha da yukarı çıkması ihtimali var. Son kesin rakam ise 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisi ile belirlenmiş olacak.

Halen en düşük memur maaşı 2 bin 721 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, ocak zammı yüzde 4 olursa 2 bin 821 liraya, ayrıca yüzde 0.97 enflasyon farkı olursa 2 bin 857 liraya yükselecek.

Yani en düşük maaşta en az 136 lira artış olacak. En düşük memur emeklisi maaşı da bin 871 liradan, zam oranı yüzde 4 olursa bin 945 liraya, yüzde 0.97+yüzde 4 olursa bin 964 liraya çıkacak. Böylece en az 93 lira artış olacak.

Faruk Erdem
Sabah
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