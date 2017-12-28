1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan'dan Abdullah Gül'e KHK sitemi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sivillere yargı dokunulmazlığı getiren KHK ile ilgili tartışmaya, "Düzenleme son derece açıktır, kararlılıkla ve aynen devamından yanayız" sözleriyle son noktayı koydu. Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün itirazı için de "Muğlaklıktan bahsetmesi üzücü, neye dayanarak böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz" tepkisini gösterdi
28 Aralık 2017 06:50
Yazdır
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e KHK sitemi

Hurriyet Gazetesi'nden Hande Fırat'ın aktardığı bilgilere göre: Erdoğan, özetle şunları söyledi:

GÜL'ÜN KHK ELEŞTİRİSİNE TEPKİ

"(KHK tartışması) Bu düzenlemenin neyle ilgili olduğu aslında belli. Nitekim bundan önce de bu ifadenin yer aldığı dört ayrı KHK düzenlemesi yapıldı.

Onların hiçbirine dair bu güne kadar kimse ses çıkarmadı. Şimdi bu son KHK'yı birileri köpürtmeye başladı. Oysa dediğim gibi bu sadece 15 Temmuz'u kapsayan bir olaydır. Bunun dışında hiçbir şey söz konusu değil.

Geçmiş Cumhurbaşkanımızın da, burada kalkıp maalesef bir muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür. Neye dayanarak siz böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz? Hangi madde sizi bu muğlaklığa itebiliyor? Bu üzücü olmuştur.

Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet'lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir. Ama şunu söyleyeyim: Gerek Adalet Bakanımız gerek Hükümet Sözcümüz bu konuyla ilgili gerekli cevapları vermiş durumdadırlar."
Hürriyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 66 25
Bu haber 19,641 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Yanlış yorumlamalar olursa müdahale edilir'
28 Aralık 2017 07:15		 Sınır kalkanı için geri sayım başladı
28 Aralık 2017 06:26
28 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
28 Aralık 2017 00:04		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
27 Aralık 2017 23:42
Bakan Özhaseki'den deprem açıklaması
27 Aralık 2017 22:08		 Bakan devreye girdi, Bilge için umut doğdu
27 Aralık 2017 21:53
'Müşterek çalışma küresel barış için zaruridir'
27 Aralık 2017 21:37		 Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'tan ayrıldı
27 Aralık 2017 20:23
'ByLock'tan tutuklu bin kişinin tahliyesini talep edeceğiz'
27 Aralık 2017 20:07		 CHP'li vekil hakkında soruşturma
27 Aralık 2017 19:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'nün yutturmaya çalıştığı zokayı ortaya çıkaran Avukat Ali Aktaş'a yürekten teşekkür ediyoruz
En düşük memur maaşı 2.857 TL
Lojman kiralarına yüzde 14 zam yapıldı
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e KHK sitemi
'Yanlış yorumlamalar olursa müdahale edilir'
MR ve Tomografi alarm veriyor
ASDEP personeline de kadro verilecek
SGK kayıtlarından 430 kişinin Bylock'cu olduğu tespit edildi
Valiler, Bylock kullanıcısın denilerek hayatları karartılan 11 bin 480 kişinin gönlünü almalı!
Komşular kötü kokudan şikayetçi oldu, 15 gündür ölü olduğu ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.12.2017 fenerbahce vs istanbulspor maçı 3
darüşşafaka 1
emanet gözlükle bilgi yarışmasına katılmak 2
galatasaray odeabank 1
trabzonspor 1
26.12.2017 galatasaray vs bucaspor maçı 1
Kamu kurumlarında uygulanacak 3 yıllık tasarruf seferberliği 3
beden dersinde eşofman giymek zina yapmaktır 2
trabzon'un hoşgörü,özgürlük ve saygının simgesi olması 1
28.12.2017 beşiktaş vs osmanlıspor maçı 1
SON İLANLAR
Akdeniz Üni. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
İliç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kavakyolu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Amasra Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ayvalık Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Gülşehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Halıköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam