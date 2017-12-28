'Yanlış yorumlamalar olursa müdahale edilir'

Afrika turunda Sudan, Çad ve Tunus'u ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dönüş yolunda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Son yayımlanan KHK'daki 'sivillere ceza muafiyeti' tartışmalarına son noktayı koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti: Bu düzenlemenin neyle ilgili olduğu belli. Nitekim bundan önce de, bu ifadenin yer aldığı dört ayrı KHK düzenlemesi yapıldı. Onların hiçbirine dair bu güne kadar kimse ses çıkarmadı. Şimdi bu son KHK'yı birileri köpürtmeye başladı. Oysa bu sadece '15 Temmuz'u kapsayan bir olaydır. Bunun dışında hiçbir şey söz konusu değil.

SON DERECE AÇIK VE NET

Çıkarılmış olan yasal düzenleme son derece açıktır; biz bu düzenlemenin kararlılıkla ve aynen devamından yanayız. İddia edildiği türden, ileride yanlış yorumlamalar gündeme gelecek olursa, o zaman gereken müdahale zaten yapılır. Öyle bir durumda, ya yargı ya da parlamento gereği neyse yapar. Bu KHK'lar önce parlamentoya da gidecek. Biz KHK'lar ile sadece süreci hızlandırıyoruz. Yaptığımız iş budur. Mesela, taşeronu da KHK'ya koymamış olsak, konu önümüzdeki yıla kalacaktı. Yani onu KHK'ya koymamızın nedeni de süreci hızlandırma amaçlıdır. Ama o da elbette Meclis'e gelecek, orada tartışılacaktır.

BURALARI FETÖ İSTİLA ETTİ

'Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın Beştepe'ye bağlanması hakkında konuşan Erdoğan şunları kaydetti: Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile ilgili Başbakan olarak 11 yıllık tecrübem var. Nerelerde aksama var, nerelerde yok, gördüm. Sistemin birlikte çalışması lazım. Şu anda Havelsan, Aselsan, Taivs. Buraları da FETÖ istila etmişti. Ne kadar temizlik yaparsanız yapın, hala oraların hücrelerine kadar sinmişler, girmişler. Bizim insan yetiştirmemiz lazım.

El Beşir'i istediler sadece gülüp geçtik

Sudan'da Ömer El Beşir'e dünyadaki malum güçler tarafından nasıl bakıldığı, onun nereye konumlandırıldığı ortada. Uluslararası Ceza Mahkemesi İstanbul'da İİT'nin İstanbul'daki olağanüstü liderler zirvesine bir mektup göndererek "Ömer El Beşir Türkiye'de. Dolayısıyla Beşir'in tutuklanarak tarafımıza verilmesi" talebinde bulundu. Biz bir defa oraya zaten üye değiliz. İki adamlar hiçbir şeyin farkında bile değiller. Bizimle İİT'nin bir üyesi olarak böyle bir zirveye katılmış bir insani biz kalkacağız sana teslim edeceğiz. Bu nasıl hukuktur? Sadece güldük geçtik. Sen kalkacaksın 251 insanımı şehit eden FETÖ'nün başını bana teslim etmek için sesini çıkarmayacaksın. Kalkacaksın burada Ömer Beşir ile alakalı olarak benden kendisini isteyeceksin!

TARİHİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Sudan ve Çad ziyaretleriyle ilgili bilgi veren Erdoğan atılan adımları tek tek sıraladı:

Bu ziyarette Sudan ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey kurulmasını kararlaştırdık. Türkiye Sudan Üniversitesi'ni kurma teklifi çok manidar. Çad da teklif etti.

Hartum'da uluslararası havalimanını Türk firması yapacak. İnşallah bundan sonraki gelişlerde bu yeni hava alanına inme fırsatı buluruz.

Kızıldeniz Port Sudan'da ekonomik bölge konusunda çalışma yapıyoruz. Biz Sevakin Adası'nı kendilerinden istedik, kabul ettiler. TİKA ve Kültür-Turizm Bakanlığı ile aslına uygun olarak orayı yaparız. Türkiye'den umre ziyaretlerine Sevakin üzerinden gitmek mümkün olur. Tarih yeniden ayağa kalkar. Bir Türk iş adamımız tershane için imzayı attı.

FETÖ İLE ETKİN MÜCADELE

Sudan ve Çad FETÖ ile mücadelede kararlı bir duruş sergiledi. Okullar Maarif Vakfı'na devredildi. FETÖ mensupları sınır dışı edildi ama kaçanlar da olmuştur. Afrika'da mücadelemiz devam edecek.

Kudüs başta olmak üzere bölgesel konularda Ömer El Beşir ile tam mutabakat içindeyiz. Geleceğin Afrika'da olduğunu görüyoruz. Çad'a Afrika'ya örnek olacak Elcemine Türk Kültür Külliyesi inşa edeceğiz.

GÜL SÜRECİ YANLIŞ YÖNLENDİRDİ

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün attığı 'kaygı verici' ifadelerini taşıyan twetler için Erdoğan şunları kaydetti: Geçmiş cumhurbaşkanımızın kalkıp maalesef bir muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür. Neye dayanarak siz böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz? Hangi madde sizi bu muğlaklığa itebiliyor? Bu üzücü. Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı 'retweet'lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir. Ama şunu söyleyeyim; Gerek Adalet Bakanımız gerekse Hükümet Sözcümüz bu konuyla ilgili gerekli cevapları vermiş durumda.

ABD'Yİ KARARINI GÖZDEN GEÇİRMEYE DAVET EDİYORUZ

Erdoğan: 13 Aralık'ta İstanbul'daki zirvede attığımız adım önemli bir başlangıçtı. Şimdi Filistin'i tanıma vakti.

Kudüs için izlenecek yol haritası için Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti: 13 Aralık'ta İstanbul'a attığımız adım önemli bir başlangıçtı. Ama 13 Aralık bu işin bittiği nokta değil. BMGK'daki oylama sonucunun ABD'yi tutumunu yeniden gözden geçirmeye sevk etmesini diliyoruz. Şimdi gerekli diğer adımları da atmak lazım. Bu çerçevede Filistin devletinin tanınması önemli.

ONLARIN SAVCILARI ŞİMDİ KAÇAK

28 Şubat'ta taraf olan var olmayan da

28 Şubat için 'FETÖ'nün kumpas davası, FETÖ'cü savcının iddianamesi' iddialarına Erdoğan şunları kaydetti: 28 Şubat'ın yanında olan bir kesim var. Bir de karşısında olan bir kesim var. Cumhurbaşkanı olarak bana düşen "gereği neyse bunu yargı yapar" demektir. Şu anda bu sürecin içinde olup beraat edenler var. Beraat edenleri kimse konuşmuyor. İşlerine geleni kabul ediyorlar, işlerine gelmeyeni reddediyorlar. Onların o kararı veren savcıları yurtdışında kaçak. Biz diyoruz ki: Yargı burada adil bir şekilde kararını versin işi sonuçlandırsın. Bunların içinde onların hışmına uğrayıp ölenler var, öldüğü için yargılanmayan da. Tarih en büyük şahittir.

3 ŞEHİT VERDİK DEMEK Kİ DAHA BİTMEMİŞ!

Terörle mücadelede rehavet olamaz

Terörden temizlenen Hakkari ve Şırnak'taki bahar havası için Cumhurbaşkanı Erdoğan "Değerlendirme yaparken, konuşurken ifadelere dikkat etmemiz lazım. Duygusallığa kapılmamak lazım" diyerek şunları kaydetti: Bakın daha dün üç şehit haberi geldi. Demek ki içeride terörle mücadele bitmemiş. Eskiden dağlarda büyük gruplar halindeydiler. Şimdi küçük gruplar halinde şehirlere sızma eğilimindeler. Ama istihbarat birimlerimiz yoğun bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. İçeride terörle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. İçerde mücadelenin yanı sıra, YPG, PYD dahil yurtdışındaki mücadelemiz de aynı kararlılıkla devam edecek.

ONLAR YANLIŞ YAPTI AMA BİR SORUN YOK

Almanya, Hollanda gibi AB ülkelerinin attıkları geri adımı Erdoğan şöyle değerlendirdi: Biz düşmanı azaltmaya dostu çoğaltmaya mecburuz. Biz ne Almanya'yla problemimiz var, ne Hollanda'yla, ne de Belçika'yla. Tam tersine oranın liderleri benim eski arkadaşlarım. Bana karşı yanlış da yaptılar, o ayrı. Yoksa mesela Hollanda Başbakanı Rutte ile çok iyi görüşürdüm. Belçika öyle. Almanya'yı belirtmeme bile gerek yok. Kudüs meselesinde onlar da bizimle aynı çizgideydiler. Tüm bunlar memnuniyet verici.

Filistin ile markajı genişleteceğiz

"Bazı ülkeler var ki onlar Filistin'i tanırsa, AB üyelerinin ciddi bir kısmı da Filistin'i hemen tanıyabilir" diyen Erdoğan şöyle devam etti: Markajları geliştireceğiz, genişleteceğiz. Bunların Mahmut Abbas'a da verdikleri sözler var. Ben Sudan'da bulunduğum esnada Kral Abdullah ile görüştüm. Hepsi "Sizin bu işin takipçisi olmanız bizi de farklı bir yere taşıdı" diyor.

Fransa ve Vatikan'a gidebiliriz

ERDOĞAN: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da benimle bir görüşme talebi oldu. Fransa ziyaretim olabilir. Bunları ele alacağız. Belki bir Vatikan ziyaretimiz olabilir. Bu konuları Papa'yla yüz yüze de görüşme imkanımız olabilir. Trump ile görüşmemek için bir sebep yok. Görüştüğümüz zaman tavrımız da belli tepkimiz de.

ESED DEVLET TERÖRÜ ESTİREN BİR TERÖRİSTTİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile ortak basın toplantısında şunları kaydetti: Türkiye ve Tunus, hep birlikte, güçlü şekilde şunu söylemektedir: Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Filistin'in devlet olarak tüm dünyada tanınması çalışmalarını birlikte yürüteceğiz.

Burada AB'nin tutumu çok çok önemli. Kuzey Suriye tamamen bir terör koridoru olarak adeta teslim edilmiş vaziyette. Bunun sebebi Esed'le bu huzurun oraya gelmemesi. Suriye'de Esed'le yürümek kesinlikle mümkün değildir. 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan Suriye'nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız? Esed, açık ve net söylüyorum; Devlet terörü estirmiş bir teröristtir.

Kendi çalıp kendi oynuyor

Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir" diyen Erdoğan şöyle devam etti: Kudüs işgal altında. İsrail şu anda kendisi çalıp kendisi oynuyor. 10 tane ülkeyle dünyayı yanınıza alamazsınız alamadı da zaten!

MURAT KELKİTLİOĞLU