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70 bin kişinin yaşadığı binalar tehlike altında

Rize'de yıllar önce deniz doldurularak kazanılan 350 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen ve yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı binaların yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklandı
28 Aralık 2017 07:30
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70 bin kişinin yaşadığı binalar tehlike altında

Binalarla ilgili belirli aralıklarla teknik inceleme yapan Rize İnşaat Mühendisleri Odası bir rapor hazırladı. Raporda, 3 kat yapı izni verilen dolgu alanına mühendislik ilke ve hesaplamalarından uzak zihniyetle yüksek katlı binaların inşa edildiği kaydedildi. Deniz suyu seviyesinin altında kalan bina temellerinin zarar gördüğünün belirtildiği raporda, tuzlu su altında kalan bina demirlerinin de özelliğini kaybettiği vurgulandı. Raporda, ayrıca güçlendirme çalışmasıyla ayakta kalabilecek birkaç bina dışındaki tüm binaların yıkılması gerektiğine dikkat çekildi.

'Birbirine yaslanmış'

Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, "Binalar birbirlerine yaslanarak ayakta duruyor. Depremde bu binalar risk altında. Belki de 10 yıl sonra kendiliğinden bile çökebilirler" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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