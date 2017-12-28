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ASDEP personeline de kadro verilecek
Taşerona kadro düzenlemesinin KHK ile gelmesinin ardından taşeronda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan yaklaşık 3 bin Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) görevlisi de taşeron işçilere kamuda sürekli işçi kadrosu verilmesine yönelik düzenlemeden faydalanabilecek
ASDEP personelinin umutla beklediği kadro müjdesi Bakanlıktan geldi.
Yapılan incelemeler çerçevesinde, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ASDEP personeli olarak görev yapan kişilerin de "taşeron düzenlemesi" kapsamında olduğu ve kamuda sürekli işçi kadrosuna geçebilmelerine ilişkin yapılacak düzenlemeden faydalanabilecekleri belirlendi.
Bu doğrultuda, 3 bin ASDEP personeli, diğer kurum ve kuruluşlarda bulunan taşeron işçiler gibi, 2 Ocak'tan itibaren başvurularını yaparak, kadro düzenlemesi için işlemlerini başlatabilecek.
BİN 500 ASDEP GÖREVLİSİ DAHA ALINACAK
Öte yandan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2018 yılında bin 500 ASDEP personeli daha istihdam edilecek.
Söz konusu alımların da gerçekleşmesiyle dezavantajlı vatandaşların birebir yanında olan ASDEP personelinin sayısı 4 bin 500'e ulaşacak.
ASDEP personeli, sosyal yardım ve sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan aile ve bireylerin objektif kriterlere göre tespiti, bilgilendirilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerden yararlandırılması ile diğer kamu hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması gibi görevleri üstleniyor.
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