1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tuzla'daki ihmal 4 mahalledeki insanları zehirliyor

İstanbul Tuzla'da 97 kişiyi hastanelik eden kimyasal maddenin izini Habertürk sürdü. Vidanjörler, Umur Deresi'ne paralel ilerleyen 6 kilometrelik hatta kimyasalları boşaltıyor. Havalandırma bacalarından yayılan kimyasallar, 4 mahalledeki insanları zehirliyor
28 Aralık 2017 08:05
Yazdır
Tuzla'daki ihmal 4 mahalledeki insanları zehirliyor

Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen ve Hasan Örnekoğlu, İstanbul Tuzla'da 4 mahallede 97 kişiyi hastanelik eden kimyasal maddenin izini sürdü. Kimyasalların döküldüğü 6 kilometrelik hattın büyük bölümü Umur Deresi paralelinde ilerliyor ve arıtma tesisine ulaşıyor. Tuzla'yı etkileyen kokunun, bu hattan ilerleyerek havalandırma bacalarından yayıldığı sanılıyor. Emniyet yetlilileri ve vidanjör sahipleri ile İSKİ'den atık noktasına ilişkin farklı açıklamalar geldi.

Tuzla'ya korkulu saatler yaşatan zehirli maddeye ilişkin soruşturma sürerken, iddiaya göre vidanjörler, Şifa Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerindeki yolda bulunan atıksu kolektör hattına kaçak olarak "trikloreten" ve "tetrakloreten" maddesini boşalttı. Yalnızca evsel atıklar için kullanılan hatta boşaltılan zehirli madde, havalandırma bacalarından yayılarak İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerindeki insanları etkiledi. Zehrin, dereye paralel hattan ilerleyerek arıtma tesisine ulaştığı tahmin ediliyor.

KİMYASALLAR AYRI YERE

Emniyet yetkilileri, söz konusu yerden sadece evsel atıkların boşaltıldığını belirterek kimyasallar için Gebze ve Tuzla'da 2 ayrı nokta bulunduğunu bildirdi. Vidanjör sahipleri, bu noktayı kendilerine İSKİ'nin gösterdiğini, sadece evsel atıkları buraya boşalttıklarını söyledi. İSKİ yetkilileri ise kurumun söz konusu noktada bir kollektörünün bulunmadığını, buradan hem evsel hem de kimyasal atık boşaltılmasının söz konusu olmadığını kaydetti. Yetkililer, bu noktanın kaçak olduğunu ifade etti.

MUHTAR: HAVALANDIRMADAN

İstasyon Mahallesi'nin 23 yıllık muhtarı Şerif Ülkar, Tuzla'da kokunun hiç bitmediğini dile getirerek, "1997'de Umur Deresi ıslah edildi. Derenin paraleline kanalizasyon hattı yapıldı. Kokunun burada fazla hissedilmesinin sebebinin suyun debisinin yavaşlaması olduğunu düşünüyorum. Kanalizasyon hattı mahallemizden geçtiği için havalandırma bacalarından böyle bir koku yayıldı. Bu kanalizasyon hattından sadece sanayinin atık suyu geliyor" dedi.

<

MAHALLELİ: BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Tuzla Sanayi Bölgesi'ndeki mahalle sakinleri ise yıllardır sıkıntı yaşadıklarını, ancak son olaydaki kokunun benzerinin olmadığını vurguladı. Çevre sakinleri, daha önceki yıllarda kötü kokular sebebiyle mahalleden birçok kişinin taşınmak zorunda kaldıklarını belirtti ve "Kesin bir çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

VİDANJÖRCÜLER NUMUNE VERDİ

Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın habetine göre tüm İstanbul'da toplam sayıları 500'ü bulan vidanjörcüler, söz konusu yere evsel atıkların boşaltıldığını söyledi. "Biri kimyasal madde boşalttıysa gereken yapılsın" diyen bazı vidanjörcüler, gönüllü olarak araçlardan numune verdi. Orhanlı Polis Merkezi'ne giderek araçtan numune veren Hasan Kazan, 20 yıldır bu işi yaptığını belirterek, "Bizleri fabrikalar atık olduğu zaman çağırırlar. Taşeron olarak gidip taşınacak atığın cinsine göre hizmet veririz. Bu kimyasal atık da olabilir evsel atık da... Maddenin ne olduğu zaten bakanlık tarafondan takip edilmekte. Kafamıza göre herhangi bir yere boşaltamayız. Belgesi olmayan vidanjörler taşıma yapamaz" dedi. Bu arada şüpheli 4 vidanjörün gözaltına alınan şoförleri Yusuf K., Onur K., İsmet Y. ve Hazine K., ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Savcılık, vidanjörlerden alınan numunelerin söz konusu kimyasal madde ile aynı olduğunun tespit edilmesi halinde 4 sürücünün yeniden gözaltına alınmasını istedi. Bu arada bölgede atıksu kolektörüne boşaltılan kimyasal maddeden etkilenerek hastanelik olan 97 kişinin ifadesine başvurulacak.

ÖZHASEKİ: ŞU AN İÇİN KORKULACAK BİR ŞEY YOK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken "Şu anda korkulacak bir şey yok. Arkadaşlar her şeyi denetim altına aldıklarını söylediler" dedi. "Maddenin ne olduğuyla ilgili tespitler az çok netleşmiş vaziyette. Ancak bu madde hangi araçlarla taşındı, hangi firma gönderdi; onların tespiti yapılmaya çalışılıyor" bilgisini veren Özhaseki, "Ne yazık ki sanayicilik yaptığı halde bu tür işlerde standartlara uymayarak ufak masraflardan kaçmak için açgözlülük yaparak bu çirkinlikleri yapanlar da var. En hafif ceza 637 bin liradan başlıyor ve 3 misline kadar çıkıyor. Bu cezalar uygulanacak. Arkasından işletmenin kapatılmasına kadar giden bir başka ceza daha gelebilir" diye konuştu.

HAMZAÇEBİ: PARKİNSON'U TETİKLİYOR

TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Tuzla'da olay yerinde basın açıklaması yaparak 5 mahallede yaşayan 100 bin kişinin etkilendiğini söyleyedi. Hamzaçebi, şöyle devam etti: "Kokuya neden olan zehirli gazlardır. Tetrakloretilene ve trikloretilene, ileride Parkinson hastalığını tetikleyecek bir maddedir. İnsan bedeninde kalıcı hasarlar bırakacak bir maddedir. Kimyasal gazların insan sağlığına olumsuz etkisinin bulunup bulunmadığını açıklaması için Sağlık Bakanlığı'nı göreve davet ediyorum."

'YENİ YÖNETMELİK DEVREYE GİRDİ'

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, yaptığı yazılı açıklamada, kimyasalların denetiminin önemli bir konu olduğunu, 23 Aralık'ta bu konuda yeni yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini belirtti. Akyüz, şu bilgileri verdi: "Tüm kimyasallar sınıflandırılacak. Bazıları kısıtlanacak ya da tamamen yasaklanacak. Böylelikle, tedarik zincirindeki tüm aktörler sıkı takip altında olacak ve kamu sağlığı ile çevre daha etkili bir biçimde korunacak."
Habertürk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
Bu haber 668 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MR ve Tomografi alarm veriyor
28 Aralık 2017 08:45		 NASA teknolojisi ile damar tedavisi
28 Aralık 2017 08:30
'Aşı yaşamsal bir üründür'
27 Aralık 2017 23:53		 İKMİB: Tuzla'daki yayılan kimyasal, zararlı kimyasallardandır
27 Aralık 2017 11:31
Bağımlılıkla mücadele için yeni eylem planı hazır
27 Aralık 2017 09:19		 Viral hepatitlere aşı uyarısı
26 Aralık 2017 23:24
Glütensiz gıda uyarısı
26 Aralık 2017 21:38		 Soğuk ve rüzgarlı havalarda yüz felcine dikkat
25 Aralık 2017 20:01
'Sahipsiz cesetler kadavra olmalı'
25 Aralık 2017 09:32		 'Sigarayı bırakırken su tüketimini arttırın'
24 Aralık 2017 22:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'nün yutturmaya çalıştığı zokayı ortaya çıkaran Avukat Ali Aktaş'a yürekten teşekkür ediyoruz
En düşük memur maaşı 2.857 TL
Lojman kiralarına yüzde 14 zam yapıldı
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e KHK sitemi
'Yanlış yorumlamalar olursa müdahale edilir'
MR ve Tomografi alarm veriyor
ASDEP personeline de kadro verilecek
SGK kayıtlarından 430 kişinin Bylock'cu olduğu tespit edildi
Valiler, Bylock kullanıcısın denilerek hayatları karartılan 11 bin 480 kişinin gönlünü almalı!
Komşular kötü kokudan şikayetçi oldu, 15 gündür ölü olduğu ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.12.2017 fenerbahce vs istanbulspor maçı 3
darüşşafaka 1
emanet gözlükle bilgi yarışmasına katılmak 2
galatasaray odeabank 1
trabzonspor 1
26.12.2017 galatasaray vs bucaspor maçı 1
Kamu kurumlarında uygulanacak 3 yıllık tasarruf seferberliği 3
beden dersinde eşofman giymek zina yapmaktır 2
trabzon'un hoşgörü,özgürlük ve saygının simgesi olması 1
28.12.2017 beşiktaş vs osmanlıspor maçı 1
SON İLANLAR
Akdeniz Üni. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
İliç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kavakyolu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Amasra Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ayvalık Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Gülşehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Halıköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam