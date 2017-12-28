1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Batan gemi personeli: Hamile eşimin rüyası hayatımı kurtardı

1 Kasım'da Şile açıklarında 9 kişilik mürettebatıyla batan "M/V Bilal Bal" gemisinde o gün makine yağcısı Sabri Yıldırım yoktu. Yıldırım nedenini şöyşe anlattı: "28 Ekim'de aradı, rüyasında geminin savrulduğunu, bağırışlarımızı görmüş. Yanına çağırdı. Çağırmasa ben de ölmüş olacaktım
28 Aralık 2017 08:20
Yazdır
Batan gemi personeli: Hamile eşimin rüyası hayatımı kurtardı

Gemlik Limanı'ndan aldığı 3 bin 100 ton çelik tozunu Karadeniz Ereğli'ye götüren 'M/V Bial Bal' isimli kuru yük gemisi, 1 Kasım'da İstanbul Şile açıklarında 9 personeliyle esrarengiz şekilde sulara gömüldü. Batışına ilişkin soru işaretleri hala giderilemeyen gemiden, son uğradığı Kartal'da inen ve ölümden kıl payı kurtulan 3 kişiden biri, 27 yaşındaki makine yağcısı Sabri Yıldırım'dı. Elazığ'da yaşayan gemici, yaşadıklarını Gazete Habertürk'ten Mustafa Uc'a anlattı.

'BİR GÜN SONRA BATTI'

Hamile eşinin rahatsızlanması üzerine 31 Ekim'de Kartal'da gemiden indiğini belirten 1 çocuk babası Yıldırım, şunları ifade etti: "28 Ekim'de eşim aradı. Rüyasında denizde geminin sağa sola savrulduğunu ve bağırışlarımızı gördüğünü söyledi. Eşim hamile olduğu için zor günler geçiriyordu. 31 Ekim'de de kayınvalidem arayıp eşimin rahatsızlandığını, benim yanında olmam gerektiğini söyledi. Elazığ'a dönmek için gemiden ayrıldım. Bir gün sonra battığını öğrendiğimde inanamadım. İlk haberlerde kayıp diye benim de adım vardı. Ailemi arayıp başsağlığı dileyenler oldu. Sahil Güvenlik'i arayıp hayatta olduğumu söyledim."

Geminin çok bakımsız olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti: "Gemi eski ve bakımsız olduğu için can güvenliğimizi koruyacak malzeme de bulunmuyordu. Denizden cenazeleri çıkarılan arkadaşlarımın tespiti için ben de gittim. Bir gün öncesinde sohbet ettiğim, dertleştiğim insanların cansız bedenleriyle karşılaştım. Psikolojik olarak çok sarsıldım. Eşim beni aramamış olsaydı o gün ben de hayatımı kaybedebilirdim. Doğacak çocuğumun sayesinde aileme kavuştum."

'İÇİM HİÇ RAHAT DEĞİLDİ'

Eşinin iş bulduğunda çok sevindiğini ancak sonra gördüğü rüya üzerine korktuğunu kaydeden 8.5 aylık hamile Seren Yıldırım (23) da "Rüyamda eşim bir gemideydi. Gemi dalgalarda sallanıyordu. Yardım sesleri, bağrışma sesleri vardı. O esnada uyandım ve hemen eşimi arayıp rüyayı anlattım. 'Çok iyiyim, korkma' dedi. Ama içim hiç rahat değildi. Çünkü zor şartlarda çalışıyordu. Üzücü olaydan bir gün önce annemle eşimi aradık. Sancılarım olmuştu, gelmesini çok istiyordum."

Genç adam işsiz olduğu için aile, 1 oda 1 salon evde 5 yakınlarıyla birlikte yaşıyor.
Habertürk
Bu haberi oylayabilirsiniz 1 6
Bu haber 3,609 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sıcaklıkta önemli bir değişiklik beklenmiyor-Haritalı
28 Aralık 2017 06:30		 Otomobil U dönüşü yapan tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
28 Aralık 2017 05:21
Restorandaki içkili eğlence kanlı bitti: 1 ölü, 7 yaralı
28 Aralık 2017 02:45		 Komşular kötü kokudan şikayetçi oldu, 15 gündür ölü olduğu ortaya çıktı
28 Aralık 2017 00:54
TSK, kayıp vatandaş için arama çalışması başlattı
27 Aralık 2017 22:54		 İşte 'Diplomat' çaycı!
27 Aralık 2017 22:48
Isınmak isteyen çocuk alevler içinde kaldı
27 Aralık 2017 22:31		 Kuzey Ege için fırtına uyarısı
27 Aralık 2017 22:11
Lüks otomobilleri taksi yapan şoförler dertli
27 Aralık 2017 20:51		 Emekli memur, evini 'eski eşya müzesi'ne çevirdi
27 Aralık 2017 20:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'nün yutturmaya çalıştığı zokayı ortaya çıkaran Avukat Ali Aktaş'a yürekten teşekkür ediyoruz
En düşük memur maaşı 2.857 TL
Lojman kiralarına yüzde 14 zam yapıldı
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e KHK sitemi
'Yanlış yorumlamalar olursa müdahale edilir'
MR ve Tomografi alarm veriyor
ASDEP personeline de kadro verilecek
SGK kayıtlarından 430 kişinin Bylock'cu olduğu tespit edildi
Valiler, Bylock kullanıcısın denilerek hayatları karartılan 11 bin 480 kişinin gönlünü almalı!
Komşular kötü kokudan şikayetçi oldu, 15 gündür ölü olduğu ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.12.2017 fenerbahce vs istanbulspor maçı 3
darüşşafaka 1
emanet gözlükle bilgi yarışmasına katılmak 2
galatasaray odeabank 1
trabzonspor 1
26.12.2017 galatasaray vs bucaspor maçı 1
Kamu kurumlarında uygulanacak 3 yıllık tasarruf seferberliği 3
beden dersinde eşofman giymek zina yapmaktır 2
trabzon'un hoşgörü,özgürlük ve saygının simgesi olması 1
28.12.2017 beşiktaş vs osmanlıspor maçı 1
SON İLANLAR
Akdeniz Üni. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
İliç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kavakyolu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Amasra Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ayvalık Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Gülşehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Halıköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam