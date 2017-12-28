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Bitcoin raporu: Kripto paralara el konulması çok zor

Bitcoin'i masaya yatıran AK Parti'nin "Kripto para, Bitcoin ve Blockchain" raporunda, kripto paralara el konulmasının çok zor olduğuna dikkat çekildi
28 Aralık 2017 08:35
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Bitcoin raporu: Kripto paralara el konulması çok zor

AK Parti, Bitcoin gibi şifreli paraları mercek altına alan bir çalışma yaptı. Sanal paraların takibinin, vergilendirilmesinin ve arzının mümkün olmadığı kaydedilen çalışmada, "Kripto paralara ilişkin en büyük risk, bu paraların kullanımının kara para işlemlerine açık olması dolayısıyla devletler tarafından yasaklanmasıdır" denildi. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre raporda, bu tür paraların bir anda çok büyük değer kaybedebileceği, bu paralara el konulmasının da zor olduğu vurgulandı.

"Kripto para, Bitcoin ve Blockchain" başlıklı raporda şu ifadeler yer aldı:

SANAL PARA: Kripto para, internet aracılığıyla kullanılan hiçbir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan sanal para birimini ifade ediyor. Kripto paralar ancak belirli şifreler kullanılarak yerleştirildiği sanal cüzdanlardan yine şifreler aracılığıyla çıkarılıp kullanılabildiği için bu adı taşıyorlar. Kripto para birimleriyle kişiler ya da kurumlar tıpkı gerçek parayla yaptıkları gibi harcama yapabiliyor ya da para kabul edebiliyorlar.

BASILI DEĞİL: Sanal olmaları yalnızca bilgisayar sisteminde kayıtlı olmasından kaynaklanıyor. Yani bu para birimleri dolar, Euro, TL gibi basılı halde fiziksel olarak bulunmuyor. Değeri, kullanıcıların onu bir değiş tokuş aracı olarak kabul etmelerinden ya da bir emtia gibi görmelerinden kaynaklanıyor.

DİYANET FETVASI: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Bitcoin ile ilgili fetvasına da yer verilen çalışmada, Diyanet'in bu tür paraları kullanmayı caiz bulmadığı anımmsatıldı.

KİME AİT OLDUĞU BİLİNEMİYOR

Para basımı ve arzının devletlerin elinde bulunduğunu düşünürsek, sanal paraların takibi, vergilendirilmesi ve arzının yapılamaması devlet düşüncesine ters bir uygulamadır. Kripto paralara yönelik en büyük risk, bu paraların kullanımının kara para işlemlerine açık olması dolayısıyla devletler tarafından yasaklanmasıdır. Bir anda çok büyük değer kayıpları yaşayabilir. Ayrıca kime ait olduğu bilinmediği ve bir merkezi otorite tarafından izlenip değerlendirilmediği için kripto paralar ile açılmış hesapların dondurulması, bu paralara el konulması çok zordur.
Habertürk
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