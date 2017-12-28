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Sanayi Bakanı Faruk Özlü: Yerli otoya sayısız talep var

Yerli oto için Babayiğit Fonu önerisini değerlendiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Varlık Fonu'yla görüştük, projenin sahiplenilmesinden memnunuz" dedi
28 Aralık 2017 08:50
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Sanayi Bakanı Faruk Özlü: Yerli otoya sayısız talep var

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Varlık Fonu (TVF) Başkanvekili Himmet Karadağ'ın "Yerli otomobil için 1 milyar liralık Babayiğit Fonu kuralım" önerisine cevap verdi. Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in sorularını cevaplayan Özlü, "Bu aşamada proje ile ilgili rakam telaffuz etmek, finans yöntemi söylemek ve üretim yeri belirlemek için henüz erken" dedi.

Bakan Özlü, projeyle ilgili hem kamu hem de STK'lardan sayısız talep geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın da bu yönde birçok talebi bizlere ulaşıyor. Gerek kamunun, gerekse halkın projeyi sahiplenmiş olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde görev almak istiyorlar, otomobil siparişi vermek istiyorlar, marka-model-isim ve teknoloji önerilerinde bulunuyorlar."

'ÖNCELİK ŞİRKETLEŞMEYİ TAMAMLAMAK'

Yerli otomobil projesinde gelinen son durumu anlatan Özlü, "Şu andaki önceliğimiz şirketleşme sürecini tamamlamak. Bunun için çalışıyoruz. Uluslararası bir danışmanlık şirketi ile anlaştık. İstanbul'da bir ofis açtık. Bu ofiste bakanlığımız, TOBB ve Ortak Girişim Grubu üyelerimiz birlikte çalışıyoruz. Finansal ve teknolojik alternatifleri ve çözüm yöntemlerini, projenin detaylı zaman ve faaliyet planlamasını çalışıyoruz. Devlet desteklerinin ne olacağını masaya yatırıyoruz. Bu tür soruların yanıtlarını da tüm bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkarmış olacağız" diye konuştu.

'TEKNİK VE FİNANSAL ANALİZ SÜRÜYOR'

Özlü, teknik ve finansal analiz sürecinin devam ettiğini belirterek, "Projenin içinde yer alan firmaların hepsi, kendi alanlarında rüştlerini ispat etmiş, yüksek teknoloji üretme kapasitesine sahip firmalardır. Türk sanayisi ve teknolojisi açısından dönüm noktası olacak bu proje, bizi geleceğin teknolojilerine taşıyan bir "Teknoloji platformu" olacak, sanayimiz için kaldıraç vazifesi görecektir" dedi.
Habertürk
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