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Özelden gelene TEM'in 2.5 kilometresi 18 lira

Özel otobanlardan devlete ait yollara geçerken oluşan fiyat tarifesi kafaları karıştırdı. Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu'nun Mecidiye gişelerinden sonra 2.5 kilometrelik TEM Kurtköy çıkışı için 18 lira alınıyor. Bu yüksek bedelin nedeni ise devlet karayolu giriş gişesinin olmaması
28 Aralık 2017 07:40
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Özelden gelene TEM'in 2.5 kilometresi 18 lira

ALİ YILDIRIM

İstanbul'un gün geçtikçe artan yoğun trafiği, kullanıcıları farklı yollara sürüklüyor. 30 kilometrelik yolu yaklaşık 2 saatte aşamayacağını düşünen sürücüler, 60 kilometrelik yolu tercih edip yarım saat bile olsa kazanabiliyor. Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan, köprüler ve otoyollar yüksek fiyat etiketine rağmen, açıkçası trafikten kaçmak için büyük kolaylık sağlıyor. Fakat, o yollarda da sorunlar bir türlü bitmiyor. Tüketiciler HGS veya OGS bakiyelerinin olmasına rağmen sürekli cezalar ödediklerini söylüyor. Tüketici birlikleri ise bu konuda yoğun bir şikayet dosyasının olduğunu, YİD modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyol gibi yerlerdeki ceza sorunlarını sonuca ulaştırabildiklerini fakat, karayollarında yazılan cezalara yapılan itirazlarda bir rollerinin olmadığını belirtiyor. Bizim de dün başımızdan bir olay geçti. Durum şöyle gelişti; "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'dan Anadolu yakasına geçerek HGS üzerinden 7 lira ödedik. Ardından Kuzey Anadolu Otobanı istikametine geçerek, yaklaşık 3 ayrı serbest geçiş sisteminden geçtik. Çünkü bağlantı yollarını kullandık. Hemen akabinde serbest geçiş gişeleri biter bitmez, YİD modeliyle yapılan Kuzey Anadolu Otobanı gişelerine ulaştık. Buradaki manzara her zamanki gibiydi. HGS veya OGS'si okunmayan araçlar yüzünden tek noktada önümüzdeki 2 aracı yaklaşık 5 dakikadan fazla bekledik. Ardından gişe HGS etiketimizi okudu ve bariyeri kaldırdı. Sabiha Gökçen Havalimanı yönünü takip ederek, Mecidiye gişelerine çıkan yola ayrıldık. Buradaki çıkışta girişte okuyan HGS çıkışta okumadı ve gişe görevlisi nakit para istedi veya 'plakaya yazalım kaydınız varsa düşer' dedi. Sistem HGS'yi görmedi. Asıl sorun ise tam olarak burada başlıyor. Mecidiye gişelerinden çıkış yaptığımızda, Çamlıca, Samandıra ve Sultanbeyli gişelerini Kuzey Anadolu Otobanı'nı kullanarak geride bırakmış olduk. Yani Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) ait olan hiçbir gişeyi kullanmadık. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gideceğimiz için mecburi olarak KGM'ye yani kamuya ait otobana çıktık. Devlete ait olan otobanı da en fazla 3 kilometre kullanmış olduk. Ama KGM'ye ait bir gişeden giriş yapmadığımız için tam olarak kısa mesafeye 18 lira ücret ödedik." Kuzey Anadolu Otobanı'ndan Anadolu Otobanı'na giriş yapmak çok kolay ve trafik durumunda kesinlikle yolu uzatsa da vakitten kazandırıyor. Fakat, YİD modeliyle yapılan otobandan devlete ait olan otobana geçiş gişesi olmadığı için, bizim Avrupa yakasından geldiğimiz yol Ankara Akıncıla gişesinden çıkmışız gibi gösterildi. Normal şartlarda yaklaşık 2 lira olan tutar, giriş yok uyarısıyla kullanıcılara 18 lira olarak yansıtılıyor.

ÖNCELİKLE BİMER'E ŞİKAYET EDİLMELİ

Tüketici Hakem Heyetlerine de benzer şikayetler daha önce yapılmış. Konuyla ilgili sorularımızı cevaplayan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, özel sektörün işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yollarında çok sayıda tüketicinin cezalarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Ağaoğlu, "Karayollarına ait bazı HGS ve OGS geçiş noktalarında bakiyenin olmaması azalması veya sistemin sorunlu olması durumunda uyarı veriyor ve ekranlarda gözüküyor. Fakat özel sektörde bu yok. Vatandaş diğer sistemlerde olduğu gibi bilgilendirmiyor ve icra, haciz gibi durumlarla karşı karşıya kalıyor. KGM'ye ait yollarda cezalı ödeme ve haksız ücretlendirmeyle karşılaşanlar, itirazı idari yargıya yapmalıdır veya Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuru gerçekleştirilmelidir. Benim tavsiyem şikayetlerini öncelikle Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden gerçekleştirsinler. Sistemdeki arızanın tüketiciye fatura edilmesi haklı bir sebep değil" dedi.

Bu şikayetler Osmangazi Köprüsü çıkışında da yapılmış. Tabi o zaman bu durum fark edilip tekrar, Anadolu Otoyolu için bir gişe konulmuş ve bunun önüne geçilmiş. Forum sitelerinde de konuyla alakalı oldukça şikayetler mevcut ama anlaşılan tam bir önlem alınamamış.

GİŞE GEÇİŞLERİNİN TABELALARI BOZUK

Özellikle karayollarına ait bazı gişelerde tabelalar ya bozuk oluyor ya da yönü başka yere çevriliyor. Kurtköy gişesinden çıkışta da tabelaya yansıyan yazılar silik olarak gözüküyordu. Geçiş anında en üst kısımda 'giriş yok' uyarısı çıkıyor. Hemen altında ise 18 liralık tutar belirtiliyor. Bu yüzden bazı noktalarda tüketiciler ödediği rakamı göremiyor. Serbest geçiş noktalarında da yer almayan tabelalarla araç kullanıcıları geçtikleri noktalardan ne kadar ödediklerini göremiyor. Bu yüzden geçiş ihlali var mı? Bakiyeden ne kadar düşülmüş? Gibi soruların cevaplarını alamıyorlar. Ancak internet üzerinden geçiş ihlali sorgulanabiliyor. HGS'ye sahip olanlar için ise internet sitesi üzerinden müşteri hizmetleri girişine üye olurlarsa, geçtikleri noktalardan ne kadar ödediklerini görebiliyorlar. Sistem üyeliği için ise uzun bir süre beklemek gerekiyor.

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