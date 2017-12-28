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Makedonya FETÖ'ye koridoru kapatıyor

FETÖ'ye bir darbe de Makedonya'dan geldi. FETÖ'cülerin yurt dışına kaçmak için 'vize boşluğunu' fırsata çevirerek adeta koridor yaptığı ülke kapılarını kapatıyor. Radikal bir değişikliğe giden Makedonya, ilk kez FETÖ için 'terör örgütü' tanımı yaptı. Girişim, ülkede eğitimden medyaya kadar örgütlenen FETÖ üyeleri arasında panik yarattı
28 Aralık 2017 08:10
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Makedonya FETÖ'ye koridoru kapatıyor

Yasemin Asan

FETÖ'nün Avrupa'ya kaçış için sıçrama tahtası olarak kullandığı Makedonya, örgüte bakışında radikal bir değişiklik sinyali vererek ilk kez "terör örgütü" tanımı yaptı. Örgüt üyeleri yurt dışına kaçışta "vize boşluğunu" fırsat bilerek Makedonya'yı transit ülke olarak kullanıyor. Makedonya, Türk vatandaşlarına vize uygulanmamasından yararlanan FETÖ'cülerin üssü konumuna geldi. Bu ülkede kısa sürede oturma izni alan örgüt üyeleri bir süre sonra da kendilerine dokunulmayan Avrupa ülkelerine gitmek için vize başvurusunda bulunuyor. Vizeyi alan Avrupa'da soluğu alıyor.

DEĞİŞİKLİK SİNYALİ

FETÖ'nün iş dünyasından eğitime kadar her alanda hakimiyetine göz yuman Makedonya, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'nin daha da artırdığı uyarılarına rağmen örgütün faaliyetlerine göz yummaya devam etti. Uyarılar hem Türkiye'den yapılan ziyaretlerde lider seviyesinde hem de büyükelçilik seviyesinde tekrarlandı. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Makedon yetkililerle her görüşmesinde FETÖ uyarısını tekrarlarken uyarılar ilk defa geçtiğimiz 21 Aralık'ta yapılan Türkçe bayramında karşılık buldu. Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ilk kez FETÖ'den 'terör örgütü' olarak bahsetti. Zaev'in bu çıkışı FETÖ'ye yönelik yaptırımların şiddetleneceği yönünde yorumlandı.

PANİĞE KAPILDILAR

Zaev'in açıklaması bu ülkede eğitimden medyaya örgütlenen FETÖ elemanları arasında panik yarattı. FETÖ'cülerin Türklerin yoğun olduğu bölgelerde değil, yabancıların bulunduğu bölgeleri ve salaş otelleri konaklama için tercih ettiği bildirildi. Yakalanma riskleri olan örgüt elemanlarının otellere sahte isim ile kayıt yaptırdığı vurgulanıyor. FETÖ'nün bu ülkedeki faaliyetlerinin başını diğer yerlerde olduğu gibi eğitim çekiyor. FETÖ'nün Makedonya'da Yahya Kemal Koleji bulunuyor. Makedonya imamının da örgüt okulunda öğretmen olarak çalıştığı belirtiliyor.

MAKEDON PARAVAN

Örgütün bu ülkede turizm şirketi de bulunuyor. Başak Tours adı altında faaliyet gösteren şirketin başında ise Yahya Kemal okullarından mezun bir Makedonyalı bulu-nuyor. FETÖ'nün Makedonya'da medya yapılanması da bulunuyor. Ülkede, 'Zaman Gazetesi' adı altında algı operasyonları yapıyorlar.

Yeni Şafak
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