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SGK kayıtlarından 430 kişinin Bylock'cu olduğu tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 667 sayılı KHK ile kapatılan FETÖ'nün kurumlarından Fatih Üniversitesi'nde görev yapan kişileri belirlemek için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile temasa geçerek sigorta primleri yatırılan kişilerin listesini talep etti
28 Aralık 2017 08:15
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SGK kayıtlarından 430 kişinin Bylock'cu olduğu tespit edildi

Türkiye'de hakkında "FETÖ çatı davası", "KPSS sorularının sızdırılması" ve "Futbolda şikede kumpas" gibi davalarda sanık olarak aranan Şerif Ali Tekalan'ın rektörlüğünü yaptığı eski Fatih Üniversitesi'nin akademisyen ve çalışanlarına yönelik 171 kişinin yakalanması için 29 ilde operasyon başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 667 sayılı KHK ile kapatılan FETÖ'nün kurumlarından Fatih Üniversitesi'nde görev yapan kişileri belirlemek için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile temasa geçerek sigorta primleri yatırılan kişilerin listesini talep etti. SGK'dan 910 kişinin isminin yazılı olduğu liste emniyet birimlerine ulaştı. Gelen listedeki isimler üzerinde tek tek inceleme yapan polis, 430 kişinin örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğunu tespit etti. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, 'ByLock' kullandığı belirlenen şüphelilerden 90'ının 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden önce ülkeyi terk ederek yurtdışına kaçtığını belirledi.

Çeşitli davalarda 168 kişinin yargılanmalarının devam ettiği öğrenilirken, listede ilk kez isimleri belirlenen 172 kişiden 1'inin başka bir soruşturma kapsamında tutuklu olduğu tespit edildi. Listede isimleri bulunan diğer 171 kişinin yakalanması için bu sabah İstanbul merkezli olmak üzere, Ankara, İzmir, Erzurum, Muğla, Bursa, Sivas, Konya ve Trabzon'un da arasında yer aldığı 29 kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar kapsamında ekipler şu ana kadar 63 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 108 kişi ise firari olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 63 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis, 108 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi'nin Büyükçekmece'deki eski rektörlük binasında polis ve savcılık arama yaptı. Rektörlük binasının güvenlik kamera kayıt sistemleri ve geçmiş görüntülerine polis ekipleri tarafından incelenmek üzere el konuldu. Türkiye'de hakkında "FETÖ çatı davası", "KPSS sorularının sızdırılması" ve "Futbolda şikede kumpas" gibi davalarda sanık olan ve hakkında tutuklama kararları bulunan firari durumdaki eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın odasında da arama yapılarak bazı belgelere el konulduğu öğrenildi.

Türkiye
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