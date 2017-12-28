Taşeron personel, kamu kurumlarında hangi birime başvuru yapacak?

Kanun hükmünde kararname ile taşeron personelinin kadroya geçiş işlemleri, belediyeler için 24 aralık'ta diğer kurumlarda ise 02 Ocak 2018 tarihinde başlıyor. Peki kişiler kurumlarında hangi birimlere müracaat edecekler?

Kamu kurumlarında taşeron olarak görev yapmakta iken, 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sürekli işçi olarak geçişi yapılacakların görev yaptıkları kurumlarda hangi birime başvuru yapacakları ile ilgili bazı soru işaretleri olduğu görülmüştür.

Bilindiği üzere, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesinde; "5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve taşra teşkilatlarında; ödemeleri merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumu, fon, kefalet sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, anılan liste kapsamındaki diğer idareler için ise kendi bütçelerinden karşılanan 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlar;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

c) Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak,

ç) En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek,

kaydıyla, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde idaresinin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine , sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvurabilirler. Başvuranların şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bu tespite itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların idarelerince belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlarına itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde idarelerince sonuçlandırılır. Sınavlarda başarılı olanlar, varsa bu fıkranın (c) bendinde öngörülen davalardan feragat ettiklerini tevsik eden belgeyi ve/veya icra takibine konu alacaktan feragat ettiğine dair icra müdürlüğünden alınacak belgeyi ibraz etmek, bu fıkranın (ç) bendinde öngörülen sulh sözleşmesini ibraz etmek ve öngörülen şartları taşımaya devam etmek kaydıyla, sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip, her bir sözleşme itibarıyla, yüklenicinin hakedişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına idarelerince topluca geçirilir. Bu fıkra kapsamında feragat edilen davalara veya takiplere ilişkin yargılama ve takip giderleri davacı veya takip eden üzerinde bırakılır ve taraflar lehine vekalet ücretine hükmolunmaz, hükmedilenler tahsil edilmez ve bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilenler ise iade edilmez. Bu fıkra kapsamında yapılacak sulh sözleşmelerinden damga vergisi alınmaz." düzenlemeleri yer aldı.

Bu kapsamda, ilgili kanun hükmünde açıkça belirtilmesine rağmen kurumlar tarafından taşeron personelin kadroya geçiş için yapacağı müracaatları kurumunda hangi birimde yapacağına dair ve işlemleri kimin yürüteceğine dair soru işaretleri bulunduğu duyulmaktadır.

Bu nedenle, kanun hükmüne göre değerlendirildiğinde aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1- Tüm kamu kurumlarında taşeron personel başvurularını çalıştığı ihale sözleşmesini imzalayan birime yapacaklardır. Daha da açığı, ihaleye çıkan ve yürüten birim taşeron başvurularını alacaktır. Kurumların insan kaynakları/personel birimleri taşeron başvurularını almaya yetkili değildir.

2- Başvurular alındıktan kanunda belirtilen şartları taşıyanlarla ilgili sürecin kurumlarda nasıl yürütüleceği ile ilgili düzenlemeler henüz netlik kazanmamıştır. Özellikle şartları taşıyanların alınması gereken yazılı ve/veya sözlü sınav ile uygulamalı sınavın nasıl yapılacağı bu hafta açıklanacağı duyurulan usul ve esaslarda belli olacaktır.