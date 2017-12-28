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10 güne kadar, OHAL komisyonunun dosya sayısı açıklanabilir
Gazeteci Kemal Öztürk, OHAL Komisyonunun 10 güne kadar sayı bazlı bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti
Gazeteci Kemal Öztürk, OHAL Komisyonunun 10 güne kadar sayı bazlı bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti
OHAL Komisyonunun ilk kararlarını verdiği geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansımıştı.
Kararlar gereği yapılmak üzere ilgili kuruma ve Devlet Personel Başkanlığına gönderildi.
Yenişafak yazarı Kemal Öztürk, OHAL Komisyonunun verdiği kararlara ilişkin olarak bugünkü yazısında şunları yaxdı:
"Komisyon bir aydır elindeki yüzbinlerce dosyanın tasnifini bitirdi. Bir süredir kararlar alarak ilgili kurumlara gönderiyor. Bunlarla ilgili rakam açıklamaktan kaçınıyorlar. Ancak yakın zamanda isim bazlı olmasa da, sonuç bazlı bir açıklama yapılacak. Yani kaç dosya karara bağladı, kaçı reddedildi, kaçı işe iade edildi? bunu on gün içinde açıklayabilirler. "
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