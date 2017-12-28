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Sosyal medyadan Erdoğan'a hakeret eden er tutuklandı

Kütahya'da sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu ve terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen er tutuklandı
28 Aralık 2017 09:59
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Sosyal medyadan Erdoğan'a hakeret eden er tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan er Hamdi K'nin (20), sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren ve PKK/KCK'yı öven paylaşımlarda bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınan Hamdi K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, "terör örgütü propagandası yapmak, cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret, suç ve suçluyu övmek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı
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