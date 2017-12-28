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Altının gramı güne yükselişle başladı

Gram altın 158,6 lira, çeyrek altın 260 lira, Cumhuriyet altını 1.061 liradan işlem görüyor
28 Aralık 2017 10:02
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Altının gramı güne yükselişle başladı

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki pozitif seyre paralel 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 158,2 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,61 değer kazancıyla 158,1 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,32 değer kazancıyla 158,6 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260 lira, Cumhuriyet altını 1.061 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden pozitif etkilenen altının ons fiyatı, sabah saatlerinde son bir ayın en yüksek seviyesi olan 1.292,7 doları görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.291,1 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda artan jeopolitik ve siyasi risklerin etkisiyle altının ons fiyatının yükseldiğini dile getirdi.

ABD ile Kuzey Kore arasında artan gerilim ile Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin altın fiyatlarını desteklediğini belirten Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.280 doların destek, 1.295 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Memiş altının gram fiyatının, altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseldiğini ifade ederek, Noel tatili ile yılbaşı tatilini birleştiren yatırımcılar nedeniyle küresel piyasalarda işlem hacimlerinin oldukça düşük olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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