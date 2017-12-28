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Sevakin adası Türkiye'nin olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan ziyaretinde Sevakin Adası'nı inşa ve ihya edilmesi için Türkiye'ye tahsis edilmesini istedi. Böylelikle Türkiye'den umreye, Sevakin Adası'ndan deniz yoluyla gidilebilecek.
Yavuz Sultan Selim'in 1517'de Mısır'ı fethiyle Osmanlı yönetimine geçen, 400 yıl doğrudan İstanbul'dan yönetilen ve Afrika'nın hac kapısı olan Sevakin Adası, imar için Türkiye'ye tahsis edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ülkelerine ziyaret kapsamında son durağı olan Tunus'a geçerken; uçakta aralarında Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler'in de olduğu gazetecilere, Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsisi ile ilgili bilgi verdi.
SEVAKİN ADASI ÜZERİNDEN UMRE ZİYARETİ
Sevakin Adası üzerinden umre ziyareti mümkün olacak
"BURAYI BİZE TAHSİS EDİN DEDİK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Biz Sevakin Adası'nı kendilerinden istedik. 'Burayı bize tahsis edin.' dedik. Bunu kabul etti. Birkaç tane özel şahıslara ait yerler varmış, 'Onları da görüşelim, bunları da almamız halinde tahsis edelim.' dedi. Bu gerçekleşirse TİKA ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile devreye girmek suretiyle hazırlanan projeye göre ve aslına uygun olarak orayı yaparız." ifadelerini kullandı.
Sevakin Adası üzerinden umre ziyareti mümkün olacak
UMRE ZİYARETİNDE YENİ YOL HARİTASI
Cumhurbaşkanı, Sevakin Adası üzerinden umre ziyaretinde izlenecek yolu anlatırken, Sevakin Adası'na kadar uçakla, adadan da deniz yoluyla karşıya geçişle mümkün olacağını söyledi:
"Bir de oranın adeta planda mütemmim cüzü olarak 300 odalı kervansaraydan bahsettiler. Bunu biz göremedik. Bunlar gerçeğe dönüşürse paket turizmde çok ciddi bir adım atılabilir. Türkiye'den umre ziyaretlerine Sevakin Adası üzerinden gitmek mümkün olur. Buraya kadar uçakla gelinip, oradan deniz yolu ile karşıya geçilir. Tarih yeniden şöyle bir ayağa kalkar. Böyle bir güzel olur. Biz de kendisine ısrarla bunu gecikmeden yapalım dedik. O da bize söz verdi. İnşallah bunu gerçekleştiririz."
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