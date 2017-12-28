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Konya'da, baba ve 3 oğlu yangında hayatını kaybetti
Ilgın ilçesinde evde çıkan yangında baba ve 3 oğlu öldü, dumandan etkilenen anne ile 5 yaşındaki oğlu hastanede tedavi altına alındı
Konya'nın Ilgın ilçesinde evde çıkan yangında baba ve 3 oğlu öldü, anne ile 5 yaşındaki oğlu hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Ilıca Mahallesi'nde Cafer Salır'a (36) ait iki katlı evin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Alevleri fark eden Sadiye Salır, 5 yaşındaki oğlu Mustafa Can'ı yanına alarak dışarı çıkmayı başardı. Dumandan etkilenen anne ve oğlu, ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangının, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, baba Cafer, ikiz çocukları Muhammet (13) ve Ali (13) ile küçük oğlu Celalettin Salır'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Baba ve 3 oğlunun cansız bedenleri, morga kaldırıldı.
Haberi alarak olay yerine gelen Salır ailesinin yakınları gözyaşı döktü.
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