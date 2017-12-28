1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Teknik öğretmenlerle ilgili önemli Danıştay kararı

Danıştay 11. Dairesi, Türk Eğitim Sen'in açtığı davada, işletmelerde meslek eğitimin ek ders olarak değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi
28 Aralık 2017 10:23
Yazdır
Teknik öğretmenlerle ilgili önemli Danıştay kararı

Danıştay 11. Dairesi, Türk Eğitim Sen'in açtığı davada, işletmelerde meslek eğitimin ek ders olarak değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi

Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada, Danıştay teknik öğretmenlerle ilgili önemli bir karar verdi.

Danıştay 11. Dairesi,

Yapılan değerlendirmede, koordinatör öğretmenlere ders görevi karşılığında aylığını almak amacıyla işletmelere ve atölyelere giderek öğretmenlere nazaran fazladan masraf yapmaları, emek ve zaman harcamaları nedeniyle, bu eğitimin ek ders kapsamından çıkarılarak yüzyüze eğitim kapsamına alınmasının hukuka uygun olmayacağı belirtildi.

Danıştay bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 4. maddesinin birinci fıkrasında yer alan (n) bendinde yer alan "ders görevi ile" düzenlemesi ile 5. maddesi ile "Aynı kararın 15. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "ek" ibarelerinin madde metninden çıkarılmasına dair düzenlemeyle ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 4 18
Bu haber 9,270 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Danıştay'dan, Maarif müfettişliği kılavuzuna Y.D. kararı
27 Aralık 2017 21:40		 Ders ve ek derse ilişkin esaslara yürütmeyi durdurma
27 Aralık 2017 18:08
Kardeşi Bylock kullanan polis adayının atamasının yapılmamasına yürütmeyi durdurma
26 Aralık 2017 15:01		 Demirtaş'ın bireysel başvurusuna ret kararının gerekçesi
21 Aralık 2017 21:44
Danıştay, İdari yargı hakimliği sınavındaki bir soruyu iptal etti
14 Aralık 2017 14:36		 CHP'nin başvurusuna Danıştay'dan ret!
09 Aralık 2017 22:12
Danıştay'dan 'Murat Hazinedar' kararı
09 Aralık 2017 17:45		 Haksız atanan memurun kayıplarını idare ödeyecek
22 Ekim 2017 20:17
Aracını düşük değere satanlar tazminat alabilecek
21 Ekim 2017 22:32		 Lojman çıkarılan, 'işgaliye bedeli cezasını' geri alacak
09 Ekim 2017 15:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'nün yutturmaya çalıştığı zokayı ortaya çıkaran Avukat Ali Aktaş'a yürekten teşekkür ediyoruz
Valiler, Bylock kullanıcısın denilerek hayatları karartılan 11 bin 480 kişinin gönlünü almalı!
En düşük memur maaşı 2.857 TL
Taşeron personel, kamu kurumlarında hangi birime başvuru yapacak?
Lojman kiralarına yüzde 14 zam yapıldı
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e KHK sitemi
MR ve Tomografi alarm veriyor
ASDEP personeline de kadro verilecek
'Yanlış yorumlamalar olursa müdahale edilir'
Sevakin adası Türkiye'nin olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
galatasaray odeabank 1
28.12.2017 beşiktaş vs osmanlıspor maçı 1
badem kurusu tulum 3
Kamu kurumlarında uygulanacak 3 yıllık tasarruf seferberliği 3
beden dersinde eşofman giymek zina yapmaktır 4
kışlalarda zehirlenme olaylarının artması 2
abdullah gül'ün khk maddesini eleştirmesi 1
khk'lardan gocunanlar fetö'nün kurşun askerleridir 3
trabzon'un hoşgörü,özgürlük ve saygının simgesi olması 1
gemlik ilçesinin khk ile taşınması 1
SON İLANLAR
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzincan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Şeker Fabrikaları İşçi Alım İlanı
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam