Teknik öğretmenlerle ilgili önemli Danıştay kararı

Danıştay 11. Dairesi, Türk Eğitim Sen'in açtığı davada, işletmelerde meslek eğitimin ek ders olarak değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi

Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada, Danıştay teknik öğretmenlerle ilgili önemli bir karar verdi.

Danıştay 11. Dairesi,

Yapılan değerlendirmede, koordinatör öğretmenlere ders görevi karşılığında aylığını almak amacıyla işletmelere ve atölyelere giderek öğretmenlere nazaran fazladan masraf yapmaları, emek ve zaman harcamaları nedeniyle, bu eğitimin ek ders kapsamından çıkarılarak yüzyüze eğitim kapsamına alınmasının hukuka uygun olmayacağı belirtildi.

Danıştay bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 4. maddesinin birinci fıkrasında yer alan (n) bendinde yer alan "ders görevi ile" düzenlemesi ile 5. maddesi ile "Aynı kararın 15. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "ek" ibarelerinin madde metninden çıkarılmasına dair düzenlemeyle ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi