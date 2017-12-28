|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Teknik öğretmenlerle ilgili önemli Danıştay kararı
Danıştay 11. Dairesi, Türk Eğitim Sen'in açtığı davada, işletmelerde meslek eğitimin ek ders olarak değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi
Danıştay 11. Dairesi, Türk Eğitim Sen'in açtığı davada, işletmelerde meslek eğitimin ek ders olarak değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi
Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada, Danıştay teknik öğretmenlerle ilgili önemli bir karar verdi.
Danıştay 11. Dairesi,
Yapılan değerlendirmede, koordinatör öğretmenlere ders görevi karşılığında aylığını almak amacıyla işletmelere ve atölyelere giderek öğretmenlere nazaran fazladan masraf yapmaları, emek ve zaman harcamaları nedeniyle, bu eğitimin ek ders kapsamından çıkarılarak yüzyüze eğitim kapsamına alınmasının hukuka uygun olmayacağı belirtildi.
Danıştay bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 4. maddesinin birinci fıkrasında yer alan (n) bendinde yer alan "ders görevi ile" düzenlemesi ile 5. maddesi ile "Aynı kararın 15. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "ek" ibarelerinin madde metninden çıkarılmasına dair düzenlemeyle ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
Bu haberi oylayabilirsiniz 4 18
Bu haber 9,270 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI